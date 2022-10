Bastia Umbra, 12 ottobre 2022 – Torna domenica 16 ottobvre a Bastia Umbrala tradizionale Fiera di San Michele Arcangelo. L’evento, organizzato da l’Arte e la Terra e il Comune di Bastia Umbra si svolgerà dalle 8.00 alle 20.00. Inaugurazione alle ore 10.00 Via Veneto angolo Piazza del Mercato.

Per le vie della città più di 100 operatori commerciali in via Roma, via Veneto e Piazza Mazzini con fiori, food, pronto moda, calzature, borse, artigianato e hobbistica.

In occasione della fiera tanti negozi aperti grazie alla sinergia tra commercio fisso locale e commercio ambulante e con “Ideattivamente” uno spazio dedicato al gioco e al divertimento dei più piccoli con i “Giochi di una volta”, i giochi del passato e dei nostri nonni.

Le modifiche della circolazione in occasione della “Fiera di San Michele Arcangelo” sono le seguenti: divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione in piazza Giuseppe Mazzini; piazza Cavour; via Vittorio Veneto; via Roma e via Guglielmo Marconi nel tratto compreso tra via Roma e via Cesare Fani. Doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti. L’obbligo di arrestarsi e dare precedenza in via Cesare Battisti all’intersezione con via Guglielmo Marconi.

