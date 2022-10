Incontro tecnico e formativo organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera

Spoleto, 12 ottobre 2022 – Un incontro dedicato alla preparazione atletica, un vero e proprio convegno formativo per i tecnici che parteciperanno. “Il lancio del disco ieri, oggi e… domani. Istruzioni per una corretta interpretazione alla luce delle attuali conoscenze” è il titolo dell’appuntamento in programma sabato 15 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.30, alla Sala Spoletium di Palazzo comunale.

L’iniziativa, che il Comune di Spoleto ha organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), vedrà la partecipazione del Maestro dello sport Armando De Vincentis e del responsabile del settore lanci della nazione giovanile Francesco Angius.

All’incontro interverranno per i saluti istituzionali il vicesindaco e assessore allo sport professionale Stefano Lisci e l’assessore alla formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona Luigina Renzi.

Alla luce del livello tecnico e formativo, la FIDAL riconoscerà i crediti formativi sia a coloro che si sono registrati e si collegheranno da remoto (il Comune attiverà la videoconferenza e l’incontro verrà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube dell’Ente https://bit.ly/3TgFiea), sia a quanti saranno presenti sabato a Palazzo comunale.

