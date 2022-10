L’evento, tra storia e digitale, vedrà protagonista l’ex Monastero delle Lucrezie. L’obiettivo è l’inserimento nell’Itinerario Culturale Europeo

Todi, 12 ottobre 2022 – Approda a Todi l’evento delle “Giornate al convento”: nei giorni 22 e 23 ottobre, il convento delle Lucrezie e il borgo di Izzalini, ospiteranno la manifestazione organizzata, in collaborazione con il Comune, dal Consorzio Francesco’s Ways, nell’ambito delle azioni previste dal progetto finanziato dal bando regionale per il supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo.

Il progetto punta a valorizzare alcuni attrattori culturali della regione, in particolare l’ex Convento di San Francesco ad Acquasparta e appunto il Complesso delle Lucrezie di Todi, attraverso una serie di iniziative volte alla ricerca, alla divulgazione e alla promozione delle radici storiche ed artistiche dei monasteri francescani dell’Umbria.

A tal fine negli scorsi mesi è stata realizzata, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma che ha a tal fine messo a disposizione alcuni studenti dottorandi, una ricerca storica relativa alla nascita ed allo sviluppo di questi luoghi della spiritualità, analizzando in particolare le attività che all’interno di questi luoghi venivano svolte a partire dal medioevo da frati e suore che li abitavano.

L’evento “Giornate al convento” di Todi avrà come tema principale le figure femminili nel medioevo e il particolare ruolo sociale che alcune di esse hanno avuto nell’economia di alcuni borghi dell’Umbria.

Il progetto si collega anche all’iniziativa internazionale dell’Associazione Saint Francis’ Ways per la certificazione delle Vie di Francesco come Itinerario Culturale Europeo, che sta realizzando itinerari virtuali che collegano a livello continentale e anche in Terra Santa i luoghi legati dalla presenza francescana ed al loro “lascito” culturale e scientifico.

“La città di Todi – evidenzia il Sindaco Antonino Ruggiano – si conferma anche con questa iniziativa al centro di innovative azioni di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio storico e culturale, tanto più importanti perchè collegate a progetti di respiro internazionale che non potranno che accrescere le presenze straniere nel territorio tuderte. Sull’utilizzo del digitale e della realtà aumentata per la fruizione turistica – conclude il Sindaco – il Comune sta già lavorando anche su altri fronti, nella convinzione che potranno rappresentare un valore aggiunto per la realtà cittadina”.

L’evento “Giornate al convento” si aprirà sabato 22 ottobre con una conferenza stampa nella quale verranno presentati i risultati delle attività di ricerca e la trasformazione dei contenuti in prodotto di comunicazione, nella forma dello storytelling, attraverso le tecnologie digitali. A seguire un convegno nel quale verrà presentata la tecnologia realizzata da Euromedia. Tra sabato e domenica si alterneranno incontri , passeggiate, vernissage e show cooking con un programma molto ricco e variegato.

Gli eventi sono tutti gratuiti con prenotazione obbligatoria, la mostra mercato, ad accesso libero con orario dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

