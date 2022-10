Incontro organizzato dalle associazioni del territorio magionese in collaborazione con le stazioni dei Carabinieri di Città della Pieve e Magione

MAGIONE, 13 ottobre 2022 – Incontro sulla prevenzione alle truffe promossa dalle associazioni del territorio comunale di Magione in programma lunedì 17 ottobre, alle ore 17, al Circolo ricreativo di San Savino di Magione

Interverranno all’incontro Giacomo Chiodini, sindaco di Magione; Luca Battistella, Capitano della stazione dei carabinieri di Citta della Pieve e il Maresciallo maggiore, Roberto Biagini, Comandante della stazione dei carabinieri di Magione.

“Contrastare il fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani e delle persone fragili è un’esigenza di sempre più stretta attualità – spiegano gli organizzatori – soprattutto in un contesto sociale in cui la truffa si è fatta sempre più sofisticata e realizzata con metodi e strumenti che trovano troppo spesso l’anziano, e non solo, impreparato. Pensiamo a quelle che vengono realizzate in casa con finti tecnici o falsi funzionari, per strada, o telefoniche che spesso vanno a toccare la sensibilità delle persone attraverso racconti di finti pericoli o di storie drammatiche con falsi prestiti a parenti in grave difficoltà.

Purtroppo alcuni raggiri toccano persone di tutte le età, soprattutto quelle online, per cui riteniamo che questi incontri potrebbero essere veramente utili a tutti.”

