Foligno, 13 ottobre 2022 – La Mezza Maratona Città di Foligno 2022, in programma domenica 16 ottobre, sarà la novità dell’anno con un percorso rinnovato, molto più veloce e una partenza/arrivo davvero speciale. In occasione del 25esimo anniversario della caduta del Torrino (14.10.’97) vi aspettiamo in Piazza della Repubblica per una gara che simboleggia il legame e l’Amore nei confronti della nostra bellissima Città!

In occasione dell’evento, sono stati adottati alcuni provvedimenti che interessano la viabilità nel centro storico. Dalle 9,30 di domenica 16 sarà sospesa la circolazione veicolare lungo tutto il percorso, che dovrà avvenire dal passaggio del primo concorrente fino al passaggio dell’ultimo concorrente nonché quella pedonale nel punto delimitato di arrivo dei concorrenti. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17 di sabato 15 ottobre alle 13 del 16 ottobre, nelle seguenti vie: Via S. Maria Infraportas (tratto da Piazza San Domenico a Via Marconi); Via Passeggiata dei Canapè; Via Ciri; Via Madonna delle Grazie (tratto da Via Marconi a Via Ciri); Via Cairoli; Piazzetta del Suffragio; Via Meneghini; Piazza Faloci. E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 20 di sabato 15 alle 13 di domenica 16 ottobre, nelle seguenti vie: Via Bolletta; Via Oberdan, Via Chiavellati; Via Mazzini; Piazza San Domenico; Via Marconi.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 6 alle 13 di domenica 16 ottobre, nelle seguenti vie: Via Battisti; Via R. Sanzio; Via Sicilia; Via Molise; Via Sportella Marini; Via Montello; Via dei Mille; Viale Mezzetti; Via F. Ottaviani.

E’ istituito il divieto di transito, all’interno dell’area del Centro Storico ricompreso tra le “Mura Urbiche”, il 16 ottobre dalle 8.30 fino al termine della manifestazione e più in paerticolare nelle seguenti intersezioni: in Piazzale Cantarelli il traffico sarà interdetto all’altezza dell’intersezione con Via S.Maria Infraportas e Via Madonna delle Grazie; in Via Garibaldi il traffico sarà interdetto all’altezza dell’intersezione con Via Bolletta e Via Oberdan; in Piazzale Firenze il traffico sarà interdetto all’altezza dell’intersezione con il Ponte della Liberazione; in deroga ai presenti divieti si autorizza il transito dei veicoli diretti al posto di Guardia Medica Servizio di Continuità Assistenziale sito in Via Caduti di Nassiriya, con il seguente percorso lungo la Via XX Settembre – Piazza San Giacomo – Via Corso Nuovo – Via Meneghini – Via dell’Ospedale.

E’ istituito il divieto di transito il 16 ottobre dalle 9.30 fino al passaggio della corsa podistica nelle seguenti vie: in Via Palombaro all’intersezione Via Oslavia – Via Palombaro con deviazione del traffico veicolare in Via Oslavia; in Viale Roma all’intersezione della rotatoria Viale Roma – Via 3 Febbraio con deviazione del traffico in Via 3 Febbraio con direzione Cimitero Centrale; in Via 3 Febbraio con deviazione del traffico in Via S. Maria in Campis; nel Sottopasso Allende all’intersezione con Via Paolini con deviazione traffico in Via Paolini; in Via Piave all’intersezione con Via Gorizia con deviazione traffico in Via Gorizia; in Viale Ancona all’intersezione con la rotatoria variante Nord; in Via Sportella Marini all’intersezione con la rotatoria variante Nord. Lungo tutto il percorso interessato dalla competizione podistica, saranno istituiti opportuni sbarramenti con la deviazione del traffico veicolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

