Digital Society tra cultura, sviluppo e formazione del capitale umano per i nuovi investimenti del Sistema Paese in infrastrutture tecnologiche di innovazione.

Terni, 13 ottobre 2022 – Dopo l’importante successo dello scorso anno, che ha visto un’ampia partecipazione online e in presenza di relatori provenienti da tutto il territorio nazionale, Terni Digital Week si riconferma nella sua quarta edizione, che si svolgerà dal 13 al 16 Ottobre 2022, nel cuore del centro storico della città di Terni, presso la nuova sala DIGIPass della Biblioteca Comunale ma anche presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” e presso l’auditorium ‘Falcone-Borsellino’ dell’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “A.Casagrande – F.Cesi”, in virtù dell’importante collaborazione avviata da tempo con docenti e studenti degli istituti scolastici della città, all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Quest’anno il direttivo organizzativo dell’evento, ha ampliato il programma, attraverso una piena collaborazione con numerosi enti e partner, ottenendo anche l’importante riconoscimento del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD), dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) oltre ai già enti patrocinanti Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni, USLUmbria2, CONFAPI, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confimi Industria, Sapienza Università di Roma, Unitelma Sapienza, ITS Umbria Academy, DIGITALmeet, Fondazione Comunica, PA Social, ANGI – Associazione Giovani Innovatori, Fondazione Italia Digitale, PAD – Polo abilità digitali, Agire Digitale, AVIS Umbria, Collegio Provinciale dei Geometri, Ordine Provinciale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, Coldiretti, Confagricoltura e numerosi altri enti e partner che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento.

L’organizzazione attraverso il suo Presidente & Founder Dott. Edoardo Desiderio, ha avviato inoltre, una serie di importanti partnership con aziende locali e nazionali che si occupano di digitale e innovazione come il MICH – Maestrale Innovation Creative Hub, OBM Consulenza, Gn Media Srl, Synapsia Srl, The coaching Way, Pilat & Partners e accordi di partenariato con altri eventi nazionali come DIGITALmeet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden di Padova, oltre alla ormai avviata collaborazione per il terzo anno consecutivo con il We Make Future di Rimini, che rappresenta il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale.

In particolare DIGITALmeet, ha svolto per il suo terzo anno consecutivo il suo pre-opening a Terni, per la stesura del ‘Manifesto di Piediluco’ sulle linee programmatiche per la smart city digitale consegnato al governo locale e nazionale durante il convegno dal titolo ‘I dati per governare le smart city’ svolto lo scorso 7 Ottobre presso la Fondazione Carit. L’occasione, ha permesso a Terni Digital Week di consegnare al Presidente di DIGITALmeet, Dott. Gianni Potti il Premio Innovazione 2022 per il notevole impegno svolto in questi anni su tutto il territorio nazionale, per la divulgazione della cultura e dell’alfabetizzazione digitale come priorità del Paese.

Tutte le informazioni sul programma e su tutti i relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale dell’evento www.ternidigitalweek.com

(1)