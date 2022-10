Perugia, 13 ottobre 2022 – La seconda parte di Velimna, gli Etruschi del fiume, in programma dal 15 al 23 ottobre, inizierà proprio sabato 15 alle 10.00, nella sala del Consiglio Provinciale, con “Velimna, storia di un evento”, celebrazione del ventennale curata da Luana Cenciaioli, Alvaro Mancioli e Agnese Massi Secondari. Contemporaneamente negli spazi del CERP alla Rocca Paolina aprirà la tradizionale mostra di Velimna con pannelli didattici sui temi trattati nelle precedenti edizioni e sul tema dell’anno “Capolavori dell’arte etrusca” a cura di Agnese Massi Secondari. Saranno esposte anche le riproduzioni di reperti e costumi etruschi del laboratorio Velimna e quelle realizzate dall’UMP (UNIONE Modellisti Perugini).

Una sezione è riservata alle pubblicazioni prodotte durante gli anni di attività della manifestazione. Inoltre, per scendere nel dettaglio, lunedì 17 ottobre nella sala del Consiglio Provinciale, ore 16.30, Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, presenterà “Il ritorno dei guerrieri: armi e identità in Etruria dal VI al III secolo a.C.”

Giovedì 20 ottobre, sala CERP della Rocca Paolina, ore 16.00, visita guidata alla mostra con approfondimenti su “Le necropoli perugine e l’Ipogeo dei Volumni”.

Venerdì 21, ore 16.30 al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria presentazione del volume “Perugia etrusca e romana. Archeologia di un territorio” di Luana Cenciaioli, Editore il Formichiere. Presentazione di Simonetta Stopponi e Maria Angela Turchetti.

Domenica 23 ottobre cerimonia di chiusura della Mostra alla Rocca Paolina, ma Velimna, edizione 2022, si concluderà con la gita del 29 e 30 di ottobre in programma a Firenze e Volterra per visitare i locali Musei Etruschi, di fondamentale interesse per conoscere alcuni aspetti dell’arte e della cultura dell’antica civiltà che si sviluppò in quei territori. Il Museo Mario Guarnacci di Volterra proprio quest’anno è stato riqualificato e rigenerato con un nuoco progetto museografico, nuovi allestimenti e un nuovo punto panoramico con l’apertura al pubblico dell’altana. Info e prenotazioni: 347.8316882 – 347.8593790.

