ASSISI, 14 ottobre 2022 – – Ha dato la voce a tanti attori tra cui Russell Crowe ne “Il Gladiatore”, Samuel L. Jackson in “Pulp Fiction”, Pierce Brosnam in “James Bond” e Hugh Grant ne “Il Diario di Bridget Jones”. Sarà Luca Ward a presentare la quarta edizione del “ProSceniUm Festival della canzone d’autore – Città di Assisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà sabato 22 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi (ore 21). Ward sarà presente anche al “Dopo Festival”, in programma il pomeriggio del giorno successivo (domenica 23 ottobre) dalle ore 17 al Centro Commerciale Collestrada.

Il più famoso doppiatore italiano, nonché un bravissimo attore, sarà affiancato da Loredana Torresi (che è anche direttore artistico della kermesse insieme a Roberto Lipari). Molti gli ospiti previsti a partire dai “Neri per caso” (nella foto), noti al grande pubblico dal 1995 quando, in gara nella categoria Nuove Proposte, vinsero il Festival di Sanremo con il brano “Le Ragazze”, costituendo una vera e propria novità per la completa assenza di strumenti musicali. Sul palco di Assisi anche Simona Molinari, nota al grande pubblico dopo aver partecipato nel 2009 a Sanremo, categoria Proposte, con il brano “Egocentrica”; quest’anno ha ricevuto la Targa Tenco nella categoria miglior interprete.

Graditissimo anche il ritorno di Roger Wright (performer, cantante, compositore ed attore londinese) che, ospite anche alla seconda edizione del Festival, aveva conquistato il pubblico presente eseguendo con grande energia brani internazionali e chiudendo con una canzone tratta dal musical originale “The Lion King” nel West, di cui Wrigth per oltre tre anni ha ricoperto di “Simba”. Tra gli ospiti anche Giovanni Caccamo. Il vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65esima edizione del Festival di Sanremo (premio della critica “Mia Martini”, premio sala stampa “Lucio Dalla” e premio “Emanuele Luzzati”), terzo classificato alla 66esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Big”, ricoprirà anche il ruolo di giurato. Ma non solo loro gli ospiti di questa quarta edizione. Sono attesi anche altri nomi di spicco che animeranno il palco del Lyrick.

A rendere la manifestazione unica, ideata ed organizzata dall’Associazione “ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro”, anche la tradizionale orchestra ritmo-sinfonica composta da 34 elementi, diretta dal maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra di “Strumentazione e composizione per orchestra di fiati” presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia.

I biglietti del ProSceniUm Festival 2022 sono gratuiti ma è obbligatorio prenotare il posto direttamente dal sito del Festival o al seguente link: https://bit.ly/3T7SvWE. Gli organizzatori, comunque, auspicano che lo spettatore faccia, anche in un secondo momento, una donazione volontaria proporzionale al numero di tagliandi prenotati a favore della ” Casa Papa Francesco”, centro di prima accoglienza della Caritas della Diocesi di Assisi. Svolge servizio mensa, dormitorio e docce principalmente rivolto ai senza fissa dimora residenti nel territorio. ” Casa Papa Francesco” ha preso il nome in seguito alla visita del 2013 proprio di Papa Francesco, che ha consumato lì il pranzo con i Poveri del centro di accoglienza. Il centro ha una “mensa dei poveri” e accoglie ogni giorno circa 30 persone bisognose fornendo loro la possibilità di mangiare a pranzo e a cena ha inoltre la disponibilità di circa 20 posti letto per persone senza fissa dimora. Basta effettuare un versamento su Iban (IT 47 C 02008 38278 000029399303), presso Banca Unicredit Assisi intestato a “Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino”, specificando nella causale l’attività che si vuole sostenere (Casa Papa Francesco).

