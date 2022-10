Foligno, 14 ottobre 2022 – Due carabinieri, un luogotenente e un brigadiere, entrambi in forza alla stazione di via Garibaldi ,sono indagati dalla Procura della Repubblica di Spoleto che ipotizza i reati di concussione, falso in atto pubblico e tentativo di cessione di stupefacenti.

Lo ha reso noto lo stesso Ufficio dopo che militari del Comando provinciale dell’Arma di Perugia hanno eseguito ieri una perquisizione personale, locale e informatica nei locali della compagnia folignate. La perquisizione è stata preceduta da quella che viene definita una complessa attività d’indagine andata avanti per diversi mesi e condotta “nella più assoluta riservatezza” sempre dalla Benemerita.

«La Procura – si legge in una nota firmata dal Procuratore Alessandro Cannevale – dovrà valutare all’esito delle indagini se la notizia di reato sia fondata e dovrà sottoporre le proprie valutazioni al giudice».

La stessa Procura sottolinea che l’originaria notizia di reato, in merito alla quale non sono forniti dettagli, proviene dagli stessi Carabinieri. E che nutre “piena fiducia” nei confronti dei carabinieri, in particolare “nei comandi territoriali che hanno sede a Foligno”.

“I nomi dei militari sottoposti a indagini – conclude il comunicato – saranno resi noti se e quando dovesse emergere un interesse pubblico a divulgarli”. Intanto, già girano i nomi degli indagati.

