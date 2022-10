Il 15-16 ottobre il circuito toscano è il teatro del penultimo round del monomarca tricolore con le emozionanti supersfide a caccia del giro più veloce fra le 911, Cayman e Boxter racing e stradali

Perugia, 14 ottobre 2022 – Già teatro del primo atto stagionale in aprile, il Mugello Circuit fa entrare nella fase più rovente il Porsche Club GT anche ora in autunno. Per il monomarca tricolore “a colpi” di giri veloci in stile time-attack, l’appuntamento è con un weekend clou, il quinto e penultimo della stagione sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Un autentico round di svolta che nelle supersfide tra 911, Cayman e Boxster da corsa e stradali sul prestigioso autodromo toscano può incoronare i primi campioni o rimandare tutto alla finalissima di Misano Adriatico in novembre. La volata finale inizia dunque dal Mugello per il Porsche Club GT, che, promosso dal Porsche Club Umbria sotto l’egida di ACI Sport, conferma una trentina di iscritti e cinque turni da 25 minuti a iniziare dalle prove di sabato alle 13.55 e alle 17.20.

Domenica punti pesanti in palio nelle tre gare delle9.00, 13.50 e 16.55, tutte da seguire in diretta su Ms Motor Tv (canale 229 di Sky) e in web streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, organizzatore del weekend. La classifica di ogni categoria scaturisce dalla somma dei due migliori tempi (la peggiore delle tre gare è quindi scartata) e il giro più veloce vale 2 punti ulteriori (info: www.porscheclubumbria.com).

Nelle spettacolari categorie “racing” è attesissima la DSW 991 Cup con protagoniste le attuali 911 GT3 Cup da pista. Occasione da prendere al volo quella della gara di casa per il pilota valdarnese Daniele Polverini, che vanta già due successi stagionali e al Mugello può balzare in vetta per la contemporanea assenza dell’attuale leader Diego Locanto. Riaccende i motori da terzo in campionato anche Marco Santanocita, alla prima stagione tra le “Cup”, categoria nella quale è in piena bagarre per il podio finale con un altro esordiente sulle potenti GT monomarca, il ligure Stefano Spinaci. Entrambi stanno crescendo in progressione, così come il milanese Mattia Fiore, che può puntare anche lui alle zone alte della classifica ed è già in scia alla top-5 generale. In categoria torna dopo l’esordio assoluto a Vallelunga l’emiliano Alessandro Revello, pronto a marcare i primi punti stagionali.

Nella classe Sparco 997 Cup, dove tornano in azione le 911 GT3 Cup meno recenti, mira in alto il campione in carica Emiliano Formaini. Il trentino, attuale capoclassifica, ritroverà la concorrenza diretta dello svizzero Walo Bertschinger, che rientra dopo l’assenza di Vallelunga ed è pronto all’inseguimento. In gara tornano quindi i bresciani Dario Peroni e Walter Wuhrer, altri due protagonisti da top-5, mentre all’esordio sono i due romani Simone Proietti ed Elio Stocchi.

Fra le Porsche stradali, la Goodyear GT3 RS può vedere riaperti tutti i giochi per via della contemporanea assenza dell’attuale leader Aldo Grossi e della presenza di Ignazio D’Agosto. Al volante della “992 GT3”, modello da quest’anno inserito nella categoria equiparato alle 911 GT3 RS (modello “991”), il veloce pilota pugliese è reduce dall’en plein di Vallelunga e in caso di successo si proietterà fra i candidati al titolo. In gara ci sarà anche il papà Giuseppe D’Agosto (pure lui in lizza per il titolo) e gli altri sfidanti per il podio che hanno già animato dei bei duelli fra loro in top-5 a Vallelunga: il ligure Edoardo Della Rocca, il driver romanoAntonello Grossi e il pilota sardo Antonello Medde.

Riprende al Mugello il duello di vertice fra le 911 GT3 della Tubi Style GT3 fra il padrone di casa Davide Zumpano e Alfredo Franceschi. Zumpano, pilota di Prato e campione in carica in categoria, vanta soltanto 4 punti di vantaggio sul giovane rivale bolognese, che proprio al Mugello, sorprendendo il rivale toscano, aveva iniziato con un successo all’esordio la sua prima stagione nell’automobilismo. Attenzione però al rientrante brianzolo Enrico Di Leo, desideroso di risalire in campionato dopo aver saltato un paio di appuntamenti. Al podio punta quindi Andrea Ruscica, anche lui al rientro, mentre con la GTS riecco l’outsider pugliese Francesco Cantatore e cercherà un ulteriore step in avanti Gianluca Preziosa, esordiente in stagione nel Porsche Club GT e già settimo al Mugello lo scorso aprile. Con una 911 GT3 si aggiunge al gruppo il milanese MatteoDedonato, anche se come concorrente fuori classifica.

Tre le Cayman della Panta GT4 ritorna la supersfida tra il bolognese e vicecampione 2021 Vincenzo Formato, che arriva da due successi di fila, il sempre protagonista ligure Enrico Zanchi, vittorioso al Porsche Experience Center Franciacorta ma assente nello scorso round a Vallelunga. Con una versione GTS della Cayman firma la seconda presenza stagionale Claudio Corradi, pilota emiliano, entrato in top-5 all’esordio a Franciacorta. Infine, nuovo impegno da capoclassifica sulla “997 S” per Devid Vesprini nella Entry Level/Historic.

LE CLASSIFICHE dopo 4 round

DSW 991 Cup: 1. Locanto 76 punti; 2. Polverini 74; 3. Santanocita 28; 4. Spinaci e Hafner 26.

Sparco 997 Cup: 1. Formaini 84; 2. Rigo 46; 3. Bertschinger e Guidi 42; 5. Peroni 32.

Goodyear GT3 RS: 1. Grossi 64; 2. Panuccio 42; 3. D’Agosto G. 36; 4. Giorgi 32; 4. Valessina 28.

Tubi Style GT3: 1. Zumpano 78; 2. Franceschi 74; 3. Cantatore 36; 4. Di Leo 26; 5. Ruscica 22.

Panta GT4: 1. Formato 80; 2. Zanchi 56; 3. Podestà 38; 4. Prestipino 24; 5. Greco 16.

Entry level/Historic: 1. Vesprini 80; 2. Vazzoler M. 48; 3. Vazzoler G. 42.

