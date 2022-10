Foligno, 16 ottobre 2022 – Oltre 600 a Foligno per l’ottava edizione della Mezza Maratona. Iscritte 138 squadre da tutta Italia. Stefano Massimi e Silvia Tamburi si aggiudicati la gara inserita nel calendario nazionale andata in scena oggi, domenica 16 ottobre. Massimi ha tagliato il traguardo dopo 1h05’47”, crono che ha permesso di prevalere sul keniano Simon Kibet Loitanyag (1h05’51”). Più staccato Lorenzo Dell’Orefice che ha completato il podio in 1h09’44”.Al femminile la portacolori dell’Atletica Avis Perugia chiude in 1h18’02”, alle sue spalle Laura Biagetti (1h20’58”) e Michela Boniello (1h26’00”).

Oltre 200 sui 10km: primi sotto al traguardo Thomas Sorci (34’36”) e Laura Ribigini (38’35”).

L’appuntamento della mezza maratona è coinciso quest’anno con il 25esimo anniversario della caduta del Torrino, avvenuto in occasione di una delle tante repliche avvenute durante la crisi sismica del 1997 che colpì l’Umbria e la Marche, in particolare.

Questa la classifica Top 5 maschile

1) MASSIMI STEFANO

C.U.S. CAMERINO A.S.D.

2) LOITANYANG SIMON KIBET

U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA

3) DELL’OREFICE LORENZO

ASD U.S. ATERNO PESCARA

4) GIANCATERINA ITALO

A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO

5) STRAPPATO MASSIMILIANO

ATL.AMAT.OSIMO

top 5 femminile

1) TAMBURI SILVIA

ATLETICA AVIS PERUGIA

2) BIAGETTI LAURA

G.S. LAMMARI

3) BONIELLO MICHELA

POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD

4) PUMA GIOVANNA

ATLETICA WINNER FOLIGNO

5) POESINI FEDERICA

TIFERNO RUNNERS

