Perugia, 19 ott. 022 – Regione Umbria e Sviluppumbria hanno presentato oggi, mercoledì 19 ottobre, a Perugia, nella sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il nuovo BIT- Bollettino dell’Innovazione Tecnologica di Sviluppumbria, periodico di informazione aziendale edito dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria. Il Restyling della rivista è stato promosso nell’ambito del progetto Innetwork, affidato dalla Regione Umbria a Sviluppumbria con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione regionale.

“BIT rappresenta uno strumento di comunicazione utile alle imprese del territorio non solo per confrontarsi attraverso il racconto delle proprie esperienze aziendali, ma anche per rimanere sempre informati sul quadro economico della nostra regione ovvero sugli strumenti messi a disposizione per le stesse – ha dichiarato Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, intervenendo alla presentazione della rivista – Un mezzo di comunicazione sicuramente tradizionale, ma che trova una sua contemporaneità nel nuovo metodo di narrazione”.

“Ho fortemente voluto il rilancio di questa testata – ha commentato Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria – in cui Sviluppumbria tratta i temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, oggi sempre più al centro della vita di tutti i cittadini. Il nuovo BIT, con il suo importante restyling, intende raccontare un’Umbria che sorprende per la sua capacità di aprirsi alle novità”.

“A partire da questo numero – ha detto – la rivista si presenta profondamente innovata, in un duplice formato cartaceo e digitale, e si arricchisce di nuovi contenuti, rafforzando così la sua capacità di raccontare l’Umbria che verrà ad un pubblico sempre più vasto. Questo rilancio – ha evidenziato – non può che passare attraverso il coinvolgimento dei nuovi protagonisti e l’attrazione di nuovi talenti, in primo luogo start up, spin off universitari, giovani e donne. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo numero speciale ed un saluto ai nostri nuovi lettori, con l’auspicio che possano trovare nel BIT suggerimenti ed ispirazioni per un Umbria sempre più aperta all’innovazione”.

“Si tratta di un progetto molto interessante, che integra le caratteristiche tradizionali della Free Press con un approccio più moderno e crossmediale – ha affermato il nuovo Direttore del BIT, Giovanni Maria Gambini – BIT è una rivista attiva da quasi trent’anni, un autentico “senatore” della stampa nostrana. Questo restyling formale e sostanziale lo accompagna nel presente, cercando di soddisfare le esigenze del lettorato classico – imprenditori, stakeholder, istituzioni – senza mai perdere di vista una readership più giovane”.

La versione on line del nuovo BIT è consultabile al link:

https://www.sviluppumbria.it/-/presentazione-del-nuovo-bit

