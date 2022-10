Perugia, 19 ottobre 2022 – Aa… cercasi altro aggettivo per definire meglio i ladri “balordi” che hanno rubato una delle altalene appena montate al campetto di Pieve di Campo a Ponte S.Giovanni. La sistemazione della zona era stata portata a termine nei giorni scorsi con l’installazione delle porte dell’area destinata al calcio frutto di una sottoscrizione dei cittadini e del patrocinio della pro Ponte, con l’impianto del parco giochi(scivolo e altalene) grazie al contributo di Fondazione Perugi e alla sistemazione del verde a cura del comune tramite l’AFOR.

Il “campetto” era balzato agli onori della cronaca perché un gruppo di ragazzi si impegnava quotidianamente a ripulire lo spazio dei loro giochi e per questo motivo il sindaco Romizi li aveva premiati tutti con la consegna, nel corso di una simpatica cerimonia culminata con una cena, del grifetto d’argento simbolo del grifo e della città di Perugia. La mattina dopo dell’installazione dell’altalena a due posti la brutta sorpresa di vederne una sola al suo posto, l’altra era stata “inghiottita” dalla notte e da un balordo che si meriterebbe una salutare punizione. Ora i bambini, numerosi, che frequentano lo spazio dei giochi si alternano nell’unico sedile rimasto in attesa che sia ripristinato l’altro sedile o che il balordo, durante la notte, mosso a compassione lo riporti al suo posto, facendo attenzione di non dare nell’occhio.

