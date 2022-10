Foligno, 19 ottobre 2022 – Il Rotary Club di Foligno prosegue il suo ricco calendario di iniziative ed incontri di prestigio, mettendo in calendario per venerdì 21 ottobre alle 17.30 un appuntamento aperto alla cittadinanza, con la Presidente della Regione dell’Umbria Donatella Tesei.

L’evento sarà ospitato nella suggestiva cornice dell’Oratorio del Crocifisso in via Gramsci. La formula scelta, per rendere la serata più interessante e toccare diversi argomenti a tutto tondo, è quella dell’intervista diretta: a condurla sarà il giornalista Roberto Conticelli ex Presidente dell’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria.

“Umbria cerniera d’Italia: situazione attuale e prospettive future nell’ambito del panorama nazionale”: questa la tematica scelta per sviluppare il botta e risposta.

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre per promuovere al meglio la salute dei cittadini, sarà presente in piazza della Repubblica il camper sanitario del Rotary.

Tutti i cittadini potranno gratuitamente effettuare uno screening del glaucoma; un check-up della pressione arteriosa ed uno screening del melanoma a cura di dottori specialisti che si metteranno a disposizione.

Il Rotary Club Foligno, dopo il successo registrato dalle precedenti iniziative pubbliche, si pone così sempre di pù come punto di riferimento non solo per la Comunità locale ma per l’intero comprensorio.

(2)