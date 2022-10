Assisi, 20 ottobre 2022 – Nel pomeriggio di domenica scorsa si sono incontrati gli amministratori, i consiglieri e gli iscritti di Assisi Domani e Assisi Civica per fare il punto della situazione e approfondire le tematiche riguardanti le questioni cittadine. Gli esponenti delle due liste federate nel Patto Civico, che hanno raccolto la grande fiducia degli elettori nelle ultime elezioni amministrative nel 2021 intestandosi quasi il 30 per cento dei consensi, si sono confrontati su problematiche di attualità e sulle scelte che attendono l’attività dell’amministrazione, anche in relazione alla delicata situazione generale che colpisce il nostro territorio come il territorio nazionale. Assisi Domani e Assisi Civica ribadiscono con forza l’impegno a sostenere la maggioranza dell’esecutivo guidato dal sindaco Stefania Proietti.

Dall’incontro è emersa la ferma volontà del rilancio dell’azione politica nel continuo ascolto delle esigenze dei cittadini e delle cittadine di Assisi che hanno affidato alla coalizione guidata dalle liste civiche la responsabilità di governo. Alla riunione di domenica si è concordato che seguiranno altri incontri, con cadenza mensile, per rafforzare la linea politica del civismo e incidere con efficacia sull’attività amministrativa e saranno costituiti specifici gruppi di lavoro tematici per velocizzare il confronto e la partecipazione con i cittadini sempre nell’impegno di raccogliere le istanze della comunità e tentare di dare risposte in tempi ragionevoli, nel rispetto del programma elettorale presentato alla cittadinanza.

