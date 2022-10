Sabato 22 ottobre alle ore 17,30

Deruta 20 ottobre 2022 – Brunello Cucinelli incontra i derutesi. L’appuntamento è per sabato 22 ottobre, alle ore 17,30, quando il re del cashmere sarà intervistato dal responsabile Ansa Umbria, Claudio Sebastiani, in un incontro pubblico che si terrà al CineTeatro Posto Unico di via Tiberina.

Un incontro pubblico al quale parteciperanno anche il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore derutese alla Cultura, Piero Montagnoli.

