Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva. Sono 28 le cuoche professioniste in finale che lunedì 24 ottobre si sfieranno ai fornelli presso l’Università dei Sapori di Perugia

Perugia, 21 ottobre 2022 – Sono ventotto le cuoche professioniste in finale alla seconda edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.).

Le finaliste del concorso “Extra Cuoca” 2022, si “sfideranno ai fornelli” il giorno 24 ottobre 2022, presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando in diretta le ricette proposte, in presenza della giuria nazionale – presieduta da Giorgio Donegani, Tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione e composta da Alessandra Baruzzi, Cuoca e Coordinatrice Nazionale Lady Chef; Massimiliano Catizzone, giudice internazionale di cucina, Albarosa Zoffoli, giudice internazionale di cucina, Gianna Fanfano, portavoce Ladychef e commissario di cucina ed Antonietta Mazzeo, giornalista di settore ed assaggiatrice – che assaggerà e valuterà gli elaborati.

Nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 16.30, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, a Perugia, si terrà la cerimonia di proclamazione e premiazione delle 8 vincitrici della seconda edizione del concorso Extra Cuoca, la prima e la seconda classificata per ognuna delle 4 categorie in gara e l’assegnazione delle eventuali menzioni speciali.

Sarà possibile seguire la diretta della cerimonia di proclamazione e premiazione delle vincitrici anche on line in collegamento zoom a questo link: https://conference-web-it.zoom.us/j/82927722267?pwd=ODRmWjU1OUlieU8vV0VZTWxwb3NBQT09

Queste le cuoche in finale

Le cuoche professioniste finaliste in gara sono 28, provenienti da diverse regioni italiane:

Abruzzo: Giovanna De Vincentis e Emma Santina Barone;

Basilicata: Carmela Rinaldi;

Campania: Federica Sapienza, Giovanna La Marca e Annamaria Mastrantuono;

Lazio: Annarita Nobili e Maria Nasso;

Lombardia: Carla Durante;

Molise: Andrea Soledad Lopez;

Piemonte: Cristina Cuscunà, Silvia Facello, Samantha Gastaldi, Ionela Munteanu Peducci, Letizia Tortone e Silvana Musej;

Puglia: Antonella Ricciolo;

Sicilia: Francesca Maria Casa e Rosalia Pintacuda;

Toscana: Roberta Bruni, Maria Giulia Frova e Francesca Bartoli;

Umbria: Anna Rita Lombardi e Giuseppina Mariotti;

Valle d’Aosta: Sandra Lomello e Ornella Corsi;

Veneto: Bozzolan Giada e Gabriella Pizzo.

Le professioniste della ristorazione partecipanti al concorso “Extra Cuoca” 2022, si sono espresse con le loro ricette per le quattro categorie in gara previste dal regolamento 2022: Antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), Primi Piatti, Secondi Piatti e Dolci, utilizzando gli oli e.v.o. finalisti al concorso nazionale Ercole Olivario 2022, dedicato alle eccellenze olearie italiane, la cui eccellenza è garantita grazie ai rigidi criteri di selezione regionale prima e nazionale dopo.

Gli elaborati, sono stati sottoposti al vaglio di una Giuria di esperti multidisciplinare che ha esaminato le ricette assegnando un punteggio basato sulla valutazione di una serie di parametri come l’attenzione prestata al profilo sensoriale dell’olio prescelto e alla valorizzazione dei prodotti locali, la cura nella scelta degli ingredienti utilizzati, l’aspetto estetico, desumibile dalla foto del piatto, la salubrità e il profilo nutrizionale della ricetta e infine l’originalità, unitamente alla capacità di innovare, cioè aggiungere vero valore alla creazione.

Per maggiori informazioni:

Segreteria Organizzativa c/o Promocamera – Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria

Tel. +39 075 9660589 / 075 9660639

promocamera@umbria.camcom.it – info@extracuoca.it

www.extracuoca.it

