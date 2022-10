Assisi, 21 ottobre 2022 – In merito alla nota diffusa dalla segreteria di FdI su un pignoramento della tesoreria comunale da parte di un appaltatore, il Comune di Assisi, per dovere di corretta informazione, precisa quanto segue.

Il Comune di Assisi, in merito a una sola fattura relativa al lavoro riguardante la messa in sicurezza della frana di Torgiovannetto, ha già provveduto a pagare e a estinguere interamente il debito. Il pignoramento fatto dall’impresa, nelle more della definizione della reale quantificazione delle spettanze, è stato onorato, ma per la cancellazione del pignoramento occorre aspettare l’udienza che estinguerà il giudizio già fissata per il prossimo 16 novembre.

Non c’è un surplus di spesa, piuttosto vi è stata una discordanza sulle somme dovute e mentre si discuteva una transazione loro sono andati avanti. Noi abbiamo pagato la somma ingiunta.

Tanto rumore per nulla.

Stupisce piuttosto la spasmodica attenzione, da parte di alcune forze politiche, a questioni e ad atti di natura esclusivamente gestionale.

