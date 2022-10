Perugia, 22 ottobre 2022Un cittadino della Costa D’Avorio, classe 1994, con diversi precedenti di polizia per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce e lesioni personali è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia per aver aggredito un capotreno nella Stazione Ferroviaria di Perugia “Fontivegge”.

Gli operatori sono intervenuti a seguito della chiamata del dipendente delle ferrovie che, dopo essere stato spintonato e insultato dal 28enne, aveva chiesto aiuto ai poliziotti. Agli agenti ha raccontato di aver notato che il giovane – in evidente stato di alterazione psicofisica – al momento dell’arrivo di un convoglio in stazione, senza attendere la discesa dei passeggeri del treno, si era fatto strada con atteggiamento prepotente per salire a bordo. Alla richiesta di esibire il documento di viaggio, aveva iniziato ad inveire e ad insultare il capotreno che, spintonato violentemente, era caduto a terra, danneggiando il tablet di servizio e riportando delle lesioni alla mano e al polso. Nemmeno l’intervento degli altri viaggiatori era servito a riportare il 28enne alla calma.

I poliziotti, a quel punto, hanno accompagnato il cittadino ivoriano presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione.

Acquisita la denuncia del capotreno, gli agenti hanno deferito il 28enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il treno, infatti, per i fatti occorsi, ha accumulato un ritardo di circa 30 minuti, provocando disagi ai passeggeri.

(2)