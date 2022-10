Scatta l’allarme: subito avvisato il capotreno e bloccato il convoglio in transito Foligno – Terontola. Scene di panico. Sul posto Polfer e Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le persone

Bastia Umbra, 22 ottobre 2022 – Erano circa le 15 del pomeriggio di ieri quando alcuni automobilisti, mentre attraversavano il passaggio a livello di via Mario Poletti a Bastia Umbra, frazione Bastiola, sono rimasti bloccati tra le sbarre che, nel frattempo, si erano abbassate in vista dell’imminente arrivo del treno.

In un momento di tensione e paura, un’automobilista in coda ha, però, avuto la prontezza di chiamare la Polizia di Stato e chiedere aiuto.

Gli operatori della Sala Operativa hanno allertato il Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo e hanno avvisato il capotreno del convoglio in transito lungo la linea Foligno – Terontola. Il treno a quel punto si è prontamente fermato a distanza di sicurezza dal passaggio a livello.

Gli agenti delle volanti, nel frattempo giunti sul posto, unitamente a due equipaggi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale e le persone rimaste bloccate sui binari del passaggio a livello.

Poco dopo, è intervenuto sul posto anche il personale delle Ferrovie dello Stato che ha ripristinato l’impianto.

Dopo circa 45 minuti, liberata e rimessa in sicurezza l’area e ottenuto il nulla osta da parte del Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo, gli operatori hanno fatto riprendere la viabilità stradale e ferroviaria.

