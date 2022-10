Bastia Umbra, 24 ottobre 2022 – Questa mattina Lorenzo Lunghi titolare di vari negozi nella città,di Bastia Umbra e vincitore del primo premio della Lotteria “Città di Bastia”, insieme alle responsabili dei punti vendita dei negozi, ha donato all’Istituto Comprensivo Bastia 1 un tablet HD di ultima generazione per il laboratorio di scienze e alla direzione didattica Don Bosco, 7 borse ritmiche, per i laboratori di musica. Erano presenti l’Assessore Daniela Brunelli, Silvia Marini per Confcommercio, Marco Montecucco FIPE, Moreno Ricci Associazione Impresa e Sviluppo, la prof.ssa Monica Barbanera Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Don Bosco”, la prof.ssa Stefania Finauro direzione didattica IC Bastia 1.

La lotteria organizzata dall’Associazione Impresa e Sviluppo in collaborazione con Confcommercio e Fipe, con il Patrocinio del Comune per il Natale 2021, è stata organizzata con una formula innovativa a sostegno delle attività commerciali, sociali e culturali di Bastia creando un circolo virtuoso di impegno e solidarietà.

