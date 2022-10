Le cuoche vincitrici della seconda edizione del concorso sono: Lopez Andrea Soledad dal Molise, Annarita Nobili dal Lazio, Munteanu Ionela dal Piemonte, Mariotti Giuseppina dall’Umbria, Durante Carla dalla Lombardia, Nasso Maria dal Lazio, Sapienza Federica dalla Campania e Bozzolan Giada dal Veneto. Per le loro ricette in gara hanno usato gli oli e.v.o. finalisti dell’Ercole Olivario 2022

Perugia, 25 ottobre 2022 – Sono state premiate, a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, le vincitrici della seconda edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.).

Otto le professioniste della ristorazione premiate per le quattro categorie in gara, oltre due menzione speciali, tra le 28 finaliste, che per le loro ricette hanno utilizzato gli oli e.v.o. finalisti del concorso nazionale Ercole Olivario 2022, dedicato alle eccellenze olearie italiane e che si sono sfidate durante l’animata finale “ai fornelli” presso l’Università dei Sapori di Perugia, preparando le ricette che sono poi state assaggiate e valutate dalla giuria nazionale presieduta da Giorgio Donegani, Tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione e composta da Antonietta Mazzeo, giornalista di settore, assaggiatrice e rappresentante in giuria dell’Associazione Donne dell’Olio, Alessandra Baruzzi, Cuoca e Presidente Nazionale Lady Chef; Valerio Angelino Catella, giudice internazionale di cucina, Albarosa Zoffoli, giudice internazionale di cucina, i commissari di cucina Gianna Fanfano, Segretaria Nazionale Lady Chef e Giancarlo Passeri, Presidente Fic Perugia.

Queste le vincitrici di Extra Cuoca 2022:

Sezione Antipasti e altre preparazioni

1° Classificata: Lopez Andrea Soledad della regione Molise con la ricetta “Pappone moderno termolese” per la quale ha utilizzato l’olio e.v.o. Piano Degli Ulivi dell’Olivicola Casolana

2° Classificata: Annarita Nobili della regione Lazio con la ricetta “Porcini d’autunno” per la quale ha utilizzato l’olio Guglietta

Sezione Primi Piatti

1° Classificata: Munteanu Ionela della regione Piemonte con la ricetta “Sapori autunnali” per la quale ha utilizzato l’olio Redoro

2° Classificata: Mariotti Giuseppina della regione Umbria con la ricetta “Una rotonda su lago” per la quale ha utilizzato l’olio Centoleum dell’azienda Centumbrie

Sezione secondi piatti

1° Classificata: Durante Carla della regione Lombardia con la ricetta “Terra e mare” per la quale ha utilizzato l’olio Frantoio Cioccolini Monocultivar

2° Classificata: Nasso Maria della regione Lazio con la ricetta “Lucrezia Borgia: volo da Sermoneta a Ninfa” per la quale ha utilizzato l’olio Verdemare dell’Azienda Agricola Cosmo Di Russo

Sezione dolci

1° Classificata: Sapienza Federica della regione Campania con la ricetta “Ravece, annurca e conciato: viaggio tra i sapori antichi” per la quale ha utilizzato l’olio Frantoio San Comaio Hirpinia Bio Dop Irpinia Colline dell’Ufita

2° Classificata: Bozzolan Giada della regione Veneto con la ricetta “Sorbetto dolce-salato all’olio e.v.o. Veneto Valpolicella D.O.P. con lattuga e vaniglia” per la quale ha utilizzato l’Olio Evo Redoro Veneto Valpolicella Dop

Due le Menzioni Speciali assegnate a Giovanna La Marca della regione Campania con la ricetta “Caprese Oro” per la quale ha utilizzato l’olio Oleificio Romolo Terracreta Selezione Ravece e Casa Francesca Maria della regione Sicilia con la ricetta “Mare e monti… polpettine di patate, tonno e finocchietto selvatico con panatura al panko e nero di seppia su crema di piselli” per la quale ha utilizzato l’olio Agrestis Nettar Ibleo.

A svelare le vincitrici di questa seconda edizione, durante l’incontro che oltre che in presenza, è stato trasmesso in diretta streaming, dal centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, è stato l’Ing. Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario che ha celebrato il concorso nazionale Extra Cuoca come importante “veicolo di promozione dell’eccellenza dell’olio e.v.o. italiano nel mondo” mettendo in evidenza il ruolo indispensabile delle cuoche professioniste che vi hanno preso parte con impegno ed emozione come “ambasciatrici dell’olio e.v.o. di qualità, capaci di educare il consumatore finale, in quanto padrone delle competenze necessarie per un utilizzo consapevole di questo prezioso alimento”. In quest’ottica di valorizzazione dell’olio italiano, in sintonia anche con la recente nascita del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare nella sua nuova denominazione, il presidente Mencaroni ha sottolineato la funzione informativa e, insieme, educativa del concorso Extra Cuoca, che quest’anno si è manifestata, in particolare, nella proposta di podcast formativi denominati “Pillole di Conoscenza”, rivolti alle cuoche iscritte, e nell’attivazione di un corso di assaggio a distanza messo a punto in collaborazione con Evoschool.

Ad intervenire poi alla premiazione Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria; Gabriella Stansfield, Presidente dell’Associazione Donne dell’Olio; Giorgio Donegani e Alessandra Baruzzi.

Il Concorso “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine” 2022 ha il sostegno di “Fondazione Evooschool”, Università dei Sapori, Pentole Agnelli e Montosco.



