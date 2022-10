45enne indentificato e denunciato dalla polizia postale per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito



Perugia, 25 ottobre 2022 – Qualche giorno fa un 77enne originario di Pavia, in occasione di una visita presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ha smarrito il proprio portafoglio. Chi lo ha ritrovato però, invece di adoperarsi per restituirlo al legittimo proprietario, ha deciso di utilizzare la carta di credito, custodita al suo interno, per effettuare alcuni acquisti nella zona della Stazione di Fontivegge.

Grazie alla segnalazione del gestore di un esercizio commerciale, insospettito dai numerosi acquisti dell’uomo, gli agenti del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Perugia, hanno potuto dare avvio alle indagini. In breve tempo, hanno rintracciato l’indebito utilizzatore proprio mentre si aggirava nei pressi della Stazione di Fontivegge. Dopo averlo fermato, gli operatori lo hanno identificato come un 45enne perugino, già noto alle forze dell’ordine.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

Successivamente, i poliziotti hanno ricontattato la vittima che, informata del ritrovamento, si è portata presso gli uffici della Polizia Postale dove è potuta rientrare in possesso del portafoglio smarrito.

