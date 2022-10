Perugia, 29 ottobre 2022 – Tra i servizi pianificati dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia, vi sono quelli finalizzati alla vigilanza delle principali strade della provincia e dei parcheggi in prossimità delle aree commerciali al fine di prevenire il fenomeno dell’alta velocità e delle corse clandestine che, in alcuni casi, hanno visto come protagonisti alcuni giovani che, a bordo di “muscle car” si esibivano in manovre e sorpassi pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione.

Nelle ultime settimane, anche in considerazione del ponte di “Ognissanti”, l’attività della Polizia Stradale è stata notevolmente intensificata per garantire la sicurezza della circolazione e consentire agli automobilisti che intendono recarsi fuori regione o all’estero di poter raggiungere le varie destinazioni senza particolari disagi.

L’impegno profuso dagli operatori, impegnati in servizio di pattuglia con turni h24, ha consentito di monitorare 219 veicoli e 227 conducenti.

Nell’ambito dei controlli dell’ultima settimana, finalizzati a verificare l’osservanza delle norme previste dal Codice della Strada, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 152 infrazioni che hanno portato a una decurtazione di 188 punti patente e a 3 fermi amministrativi di veicoli.

Non sono state rilevati, però, fenomeni di corse clandestine o esibizioni pericolose con auto o moto lungo le principali direttrici.

Oltre alle attività di monitoraggio, di fondamentale importanza sono state le attività di aiuto agli automobilisti in difficoltà. Le pattuglie della Polizia Stradale, infatti, hanno effettuato 28 interventi per soccorso stradale e 15 per rilevamento degli incidenti.

