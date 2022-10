Spoleto, 29 ottobre 2022 – Dal matematico Piergiorgio Odifreddi al geologo Mario Tozzi, dal sacerdote Don Luigi Ciotti all’accademico dei Lincei Massililiano Rinaldi Barchi, fino al paleontologo Giorgio Manzi, al filosofo della biologia Telmo Pievani e all’astrofisico Amedeo Balbi, passando per i meteorologi Andrea Giuliacci e Luca Mercalli.

Sono solo alcuni dei nomi inseriti nel dossier di candidatura di Spoleto a Capitale italiana della cultura 2025 ‘La cultura genera energia’, grandi personalità che si confronteranno su ambiente e sostenibilità, sui cambiamenti climatici, sul futuro del pianeta e dell’umanità.

La presentazione del progetto del Comune di Spoleto, coordinata da Giovanni Parapini, Responsabile della Sede Regionale per l’Umbria, si è svolta questa mattina sotto la cupola geodetica di Richard Buckminster Fuller, Spoletosphere, alla presenza del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti, del professore Giuseppe Roma, presidente dell’Urban Research Institute, del professore Fausto Elisei, Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Perugia, di Marco Tonelli, direttore artistico di Palazzo Collicola e della dirigente alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, Roberta Farinelli.

Un incontro per fare il punto sul lavoro svolto nei mesi scorsi dal Comune di Spoleto insieme agli enti, alle istituzioni culturali e alle associazioni del territorio che ha portato, il 13 settembre, alla presentazione al Ministero della Cultura del dossier di candidatura.

Quattro i concetti principi che hanno guidato tutta la fase di ideazione e progettazione del documento – Crea, Rigenera, Aggrega e Innova -, quattro azioni che l’architetto dell’Ente Sara Spitella ha rappresentato fisicamente in altrettanti totem di oltre due metri di altezza, realizzando di fatto una vera e propria scenografia appositamente ideata per l’incontro e sistemata alle spalle dei relatori.

“Il dossier muove da una nuova declinazione del concetto di sviluppo – ha spiegato il sindaco Sisti – e lo fa con l’ambizione di realizzare quello che è a tutti gli effetti un progetto di territorio, espressione, grazie alla partecipazione attiva dei 54 soggetti coinvolti, della volontà della città. È per questo che, a prescindere dall’esito della candidatura, noi puntiamo a realizzare quanto previsto nel dossier. Non ci stancheremo mai di elaborare progettualità, cercando sempre il massimo dell’unità di intenti possibile”.

Importante, insieme al lavoro svolto dall’Unità di progetto e dal Comitato redazionale del Comune di Spoleto, l’apporto del Comitato tecnico-scientifico, rappresentato questa mattina dai professori Giuseppe Roma, presidente dell’Urban Research Institute e Fausto Elisei, Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Perugia e dal direttore artistico di Palazzo Collicola Marco Tonelli.

“L’Università ha messo a disposizione quelle che sono le sue prerogative e le sue competenze – sono state le parole del professore Fausto Elisei – Stiamo investendo molto a Spoleto, soprattutto sulla qualità. Attraverso la realizzazione del Centro di ricerca per l’innovazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale puntiamo a creare un soggetto in grado di sostenersi, di finanziarsi e di durare e crescere nel tempo. Siamo moto soddisfatti del tipo di rapporto che stiamo costruendo con l’amministrazione: insieme sapremo cogliere le opportunità che ci verranno messe a disposizione dall’Italia e dall’Europa”.

“Noi siamo qui perché intendiamo vincere – ha aggiunto il professore Giuseppe Roma – Agiamo attraverso la cultura, con un dossier articolato per progetti ed eventi che hanno al centro la creatività e la rigenerazione. La cultura ha una dimensione sociale fortissima, è inclusione. Se non si arriva ai cittadini che sono i veri depositari di questa cultura si fa qualcosa di vecchio. La concezione di questo dossier è innovativa proprio per questo, perché nasce dall’inclusione e da una grande capacità di aggregazione”.

“La cupola di Fuller campeggia sulla copertina della candidatura come elemento iconico e significante, come simbolo unificatore di tutti questi concetti, cui si aggiunge il tema centrale dell’energia, in un ideale percorso che dalla Spoletosfera si irradia verso i borghi circostanti – ha aggiunto l’assessore Danilo Chiodetti – Questo concept, esplicitato nel titolo della cultura che genera energia, è ripartito in quattro macro-aree: creazione, con eventi prettamente culturali, aggregazione, attraverso progetti di inclusione sociale, innovazione, con programmi virtuali e multimediali indirizzati ad un pubblico più giovane e rigenerazione, che riguarda le varie iniziative di matrice ambientale”.

