Montone, 29 ottobre 2022 – Tagliato il nastro della 38^ edizione della “Festa del Bosco” (www.festadelbosco.it) che animerà il suggestivo borgo di Montone (Pg) fino a martedì 1° novembre 2022.

A dare il via alle tante iniziative in programma, oltre al Sindaco di Montone Mirco Rinaldi ed agli altri amministratori comunali, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni, il Senatore Walter Verini, il Prefetto di Perugia Dott.Armando Gradone, il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, Letizia Michelini Consigliera della Provincia di Perugia, Mirko Ceci Sindaco di Pietralunga ed il Colonnello dei Carabinieri Romano Stefano.

Il taglio del nastro, avvenuto al termine dell’incontro sull’intervento di “Miglioramento e riqualificazione della Macchia del Negrone” che ha aperto anche una riflessione sugli eventi alluvionali dello scorso 15 settembre ed il conseguente stato di emergenza, ha dato il via alla tradizionale Mostra Mercato degli artigiani dell’enogastronomia e del saper fare ed alle tante iniziative culturali e di intrattenimento in programma nei quattro giorni.

Questi i prossimi appuntamenti in programma per domenica 30, lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre:



La giornata di domenica 30 ottobre, si aprirà alle ore 8.30 con la passeggiata in natura per bambini con le loro famiglie “Il bosco e il cammino della conoscenza” (per informazioni cell. 348/6014398), seguita alle ore 11.30 dallo spettacolo itinerante della marching band La Banda Degli Onesti. Alle ore 12.00 Lorenzo Fabbri animerà le vie del borgo con la sua “fisarmonica impazzita” mentre per i più piccoli, presso la Rocca di Braccio, i pupazzi e gli ombrelli di TIEFFEU, Teatro di Figura umbro daranno vita allo spettacolo “I tre porcellini”.

Nel pomeriggio sono in programma nel centro storico due spettacoli itineranti, il primo alle ore 15.30 dal titolo “Alice in wonderland Show” a cura di Accademia Creativa, una performance itinerante in stile steampunk con meravigliosi costumi e un carro musicale dove sarà possibile incontrare il Bianconiglio con trampoli a molla, un Brucaliffo con bolle di sapone ed altri stravaganti personaggi della nota novella; a seguire alle ore 16 la musica della marching band Copacaband ci accompagnerà alla caccia al tesoro a tema giallo “Delitto nel Borgo Assassinio al chiaro di luna”, un’avventura con piccoli e grandi investigatori.

La conclusione della giornata sarà all’insegna di letteratura e musica: nella Sala San Fedele, alle ore 17, andrà in scena “Montone mon amour”, presentazione di cocktail a tema letterario con Silvia Dello Russo, seguita alle ore 18.30, presso il Teatro San Fedele, da “Macdara’s”, proiezione del film artistico prodotto da Promovideo sui testi del poeta irlandese Macdara Woods con musiche originali dei Militia e immagini artistiche prodotte dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, a cura di (ARTS) IN PROGRESS. A chiudere i primi due giorni di “Festa del Bosco”, dalle ore 21.15, il concerto del gruppo Folk-Rock I Principi Di Galles, che si esibirà in piazza Fortebraccio.

Lunedì 31 ottobre i visitatori potranno intrattenersi nelle vie del centro storico con la Parata dei Trampolieri e con lo spettacolo itinerante della marching band I CASABEI, entrambe con inizio alle ore 15.30, mentre alle ore 17 l’appuntamento sarà con l’eccellenza del gusto in occasione dell’incontro, ospitato nel Chiostro di San Francesco, con il Vinosanto da uve affumicate dell’Alta Valle del Tevere, in collaborazione con il Consorzio. La giornata si concluderà sulle note della musica con un doppio appuntamento: alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Francesco, si esibirà in concerto il duo “Malastrana”, a cura di Suoni Controvento, formato dal fisarmonicista Luciano Biondini e dal clarinettista Mosè Chiavoni e caratterizzato fin dalle origini da una forte ricerca espressiva sulla musica klezmer, la musica popolare delle comunità ebraiche dell’Europa centro-orientale; alle ore 21.15, invece, sarà alla ribalta in piazza Fortebraccio il repertorio di canzoni al femminile del gruppo LOOPPOLO ACOUSTIC SOUND.

Martedì 1° novembre, ultimo giorno della 38^ Festa del Bosco, inizierà con una doppia immersione nella natura e nel patrimonio ambientale di Montone: alle ore 9 partirà la passeggiata a cavallo e visita alla Rocca d’Aries, a cura della Associazione Sportiva Equestre Valle del Carpina, mentre, sempre alla stessa ora, ma con punto di ritrovo in piazza Fortebraccio, è prevista l’iniziativa “Alla scoperta del bosco – Macchia del Negrone e Valle del Carpina”, una passeggiata naturalistico/divulgativa rivolta ai bambini. La giornata sarà poi scandita da una fitta sequenza di eventi musicali, ludici e sportivi, per adulti e bambini: alle ore 11.30 nel centro storico è prevista l’esibizione della marching band GRYPHUS DIXIE BAND, seguita alle ore 15 da “Gioc-Orientiring”, itinerari ludico-sportivi per tutte le età, con partenza da Parco della Rimembranza/Rocca di Braccio, e ancora alle ore 12, presso la Rocca di Braccio, dal teatrino per i più piccoli, con uno spettacolo dal titolo “I musicanti di Brema”, a cura di TIEFFEU Teatro di Figura umbro, e dalle “prove di tiro con l’arco per tutti”, a cura del gruppo ARCIERI MALATESTA, in programma dalle ore 15 alle 18 sempre alla Rocca di Braccio.

Nel pomeriggio vi sarà ancora spazio, nel centro storico, per gli spettacoli di strada, con “Bianche presenze”, esibizione di arte di strada a cura di ACCADEMIA CREATIVA, prevista dalle ore 15.30, e, dalle ore 16, con le note della marching band FOLIGNO STREET BAND. Alle ore 17 tornerà sotto i riflettori l’eccellenza alimentare di Montone e del suo territorio grazie all’incontro con l’Olio, che avrà come cornice il Chiostro di San Francesco, in collaborazione con Slow Food – Gruppo Olio. La sera sarà infine allietata dallo spettacolo di animazione di ACCADEMIA CREATIVA “Fire show”, previsto alle ore 19 in piazza Fortebraccio.

Tutti i giorni di evento la Mostra Mercato degli artigiani dell’enogastronomia e del saper fare sarà aperta dalle 10.00 alle 22.00 e saranno visitabili anche le mostre temporanee, allestite in luoghi caratteristici di Montone: presso la Sala San Fedele e chiesa di Santa Caterina, sarà visitabile “Incontrarti a Montone – tra pensiero e sentimento”, collettiva di artisti del territorio a cura della Associazione IncontrArti; nel chiostro di San Francesco saranno allestite le personali di Gilberto Bucci (“Cos’è la vita?”) e Martina Tommasi (“Visibile apparente”), artisti legati all’Alta Valle del Tevere; presso il Salone del Monastero, infine, si potrà ammirare la mostra di icone sacre realizzate da Laura Rossi e dalle Sorelle Clarisse. Novità sarà poi l’iniziativa “Percorrendo le vie della storia in Umbria”, incontri con l’autrice Fiorenza Mosci, previsti il 31 ottobre e il 1° novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 presso la Sala Mostre all’ingresso del Museo di San Francesco.

Tra i percorsi di visita proposti dal Museo di San Francesco, allo scopo di divulgare la conoscenza del patrimonio storico-artistico, architettonico e museale di Montone, vi sarà, nella giornata di lunedì 31 ottobre alle ore 11, “Montone d’autunno”, visita guidata tematica volta alla scoperta degli elementi naturali contenuti nelle opere d’arte conservate nel Museo di San Francesco, dalle piante rappresentate ai legni utilizzati, con successiva passeggiata nella natura e nel paesaggio di Montone, mentre lunedì 1° novembre sono in calendario alle ore 11 “Tra santi e beati”, iniziativa pensata per celebrare la festività di Ognissanti e volta a far conoscere la storia e le vicende di vita dei santi e dei beati rappresentati nelle opere d’arte conservate nel Museo di San Francesco, e, alle ore 15.30, “C’è un bosco nel museo – laboratorio per bambini”, che si propone come laboratorio sulla realtà naturale del bosco pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni (partecipazione con biglietto d’ingresso al museo – a cura di Sistema Museo – per info e prenotazioni: tel. 075/9306535 oppure e-mail montone@sistemamuseo.it).

(4)