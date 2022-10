I Carabinieri arrestano due persone: il venditore e l’acquirente

Foligno, 30 ottobre 2022 – Una brillante operazione del R.O.N.Inv. – Comando Provinciale Carabinieri di Perugia – si è conclusa con il sequestro, eseguito in un’abitazione di Foligno, di un panetto di oltre un chilo di sostanza che si ritiene essere cocaina e di € 33.450 in contanti. Sono state arrestate due persone, una delle quali residente in Lombardia. Si ritiene si tratti del venditore e dell’acquirente della sostanza. Le indagini della Procura di Spoleto proseguiranno anche grazie al sequestro di due smartphone. I presupposti del sequestro e gli indizi a carico degli arrestati saranno valutati dal GIP del Tribunale di Spoleto nel giudizio di convalida.

