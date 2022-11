Assisi, 2 novembre 2022 – La Polizia Locale fino a ieri non si è ancora accorta del catello di contestazione degli abitanti di Porta Nuova, altrimenti lo avrebbe rimosso. Appeso al palo della segnaletica, su un cartone qualcuno ha scritto a pennarello: “Questo parcheggio in mezzo alla via è un orrore”.

In realtà non è uno spettacolo, ma tanto il parcheggio bensì un “gabbiotto” in ferro che funge da appendice ad un ristorante della zona. Per concedere l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, il Comune è stato costretto a cambiare posizione al parcheggio che da moltissimi anni era piazzato a sinistra della strada.

Le proteste si sono accese all’indomani del provvedimento del sindaco, ma lasciato il tempo che trovano.

