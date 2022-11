Il luogo di detenzione delle armi era difforme dalla sua residenza

Perugia, 4 novembre 2022 – Oltre ai controlli eseguiti in materia di legislazione sulle armi – nell’ambito degli interventi dalla Polizia di Stato per episodi di liti, aggressioni, maltrattamenti, atti persecutori, abuso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti – un’attività fondamentale è quella del controllo preventivo effettuato dagli operatori della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Perugia e dalle sezioni dei Commissariati di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto in merito alla corretta custodia e gestione delle armi da parte dei detentori.

Infatti, come previsto dall’articolo 38 del TULPS, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo nei confronti dei detentori e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Nell’ambito di una di queste verifiche, gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno denunciato un cittadino italiano, classe 1977, per detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia. Infatti, da un controllo effettuato dagli agenti della Sezione amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è emerso che il luogo di detenzione delle armi era difforme dalla residenza del 45enne.Per questo motivo, gli operatori si sono portati presso l’abitazione dell’uomo per verificare la regolare detenzione delle armi. In seguito al controllo, i poliziotti hanno constatato che l’uomo – oltre a non aver presentato nei tempi prescritti il certificato medico di idoneità alla detenzione – aveva trasferito le armi presso la nuova residenza senza avere la previa autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Aveva inoltre omesso di denunciare il nuovo luogo di detenzione. Dalle verifiche è emerso, infine, che il 45enne deteneva 64 cartucce a palla, in eccedenza rispetto a quelle denunciate.

Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno denunciato l’uomo per detenzione abusiva di munizioni e omessa denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza circa lo spostamento delle armi e il nuovo luogo di detenzione. I poliziotti hanno inoltre sottoposto a sequestro un fucile a pompa, un revolver e oltre 200 cartucce.

(1)