Consegnate bandiere e copia Costituzione ai diciottenni in sala consiliare

Foligno, 4 novembre 2022 – Si è svolta stamani a Foligno, in Piazza Don Minzoni, la cerimonia per la giorno dell’Unità nazionale e per la giornata delle Forze Armate. In Piazza Don Minzoni il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, presente il generale Vincenzo Spanò, comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito, ha deposto la corona d’alloro al monumento ai caduti.

Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato che “lo scorso anno ho reso omaggio al sacrario militare di Redipuglia, dove sono contenute le spoglie di oltre 100mila soldati caduti durante la prima guerra mondiale e dove ho deposto una corona di alloro della città di Foligno rendendo così omaggio anche ai nostri concittadini caduti per la patria. Un luogo sacro dove affondano le radici della nostra Repubblica: oggi è un onore essere qui – in questa nostra bellissima piazza – dove possiamo finalmente tornare a celebrare le Forze Armate e l’Unità nazionale nel migliore dei modi, senza restrizioni e con la partecipazione di tutti”.

Zuccarini ha ringraziato “le autorità militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, il picchetto d’onore del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito – sempre presente – così come il generale di brigata, Vincenzo Spanò, comandante del Centro, insieme al quale, a fine cerimonia, nella sala consiliare del Palazzo comunale, doneremo ai ragazzi neomaggiorenni, una bandiera tricolore e la copia della Costituzione. Ricorrono quest’anno le celebrazioni ufficiali per il centesimo anniversario della traslazione all’altare della patria del Milite Ignoto, ebbene, voglio ricordare, con orgoglio, che proprio grazie ad una mozione da me presentata in Consiglio comunale, che ha visto sin da subito la piena e convinta adesione di tutte le forze della maggioranza e l’approvazione all’unanimità dell’intero Consiglio comunale, la città di Foligno è stata tra le prima in Italia a conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Lo scorso 15 ottobre, all’una di notte, abbiamo avuto l’onore di ospitare nella nostra stazione ferroviaria il “Treno del Milite Ignoto” al quale ho reso omaggio con emozione, in ricordo di tutti quei giovani che oltre 100 anni fa andarono in guerra per la difesa dei nostri confini, dando la vita per quella che oggi è la nostra democrazia e la nostra libertà. Con questo spirito, ci ritroviamo a celebrare questa giornata dedicata alla Repubblica, all’Unità nazionale e alle Forze Armate. Troppe volte in passato, le parole patria e tricolore sono state ingiustamente – se non adirittura colpevolmente – messe da parte, da qualcuno persino incomprensibilmente denigrate. Oggi, come oltre un secolo fa, commemoriamo e ringraziamo chi morì per la nostra patria e per il nostro tricolore: perché ancora oggi le nostre Forze Armate sono pronte a dare la vita per il nostro paese e per tutti noi! E per questo non finiremo mai di ringraziarli. Questa amministrazione comunale sarà sempre vicina alle Forze Armate che potranno sempre contare sul nostro supporto! Abbiamo scelto di fare un simbolico regalo alla città: questa mattina abbiamo ‘vestito’ il Palazzo comunale – che è la casa di tutti i folignati – di tricolore, con

