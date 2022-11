Simmetria Institute Library Museum – Fondazione Lanzi: domenica 13 novembre ore 17.30

Attigliano (Tr), 6 novembre 2022 – Gli ordini Cavallereschi, la Minne e i Fedeli d’Amore. La tenzone, la sfida singola e collettiva e il ponte stretto. L’onore e la trasformazione attraverso il cammino complementare del guerriero e della Dama. La guerra Santa e la Piccola Guerra. Le mille sfide del Medioevo e le distorte letture di una mente materialista come quella moderna. Il confronto tra Oriente e Occidente e le narrazioni erotico-misteriche dei romanzi bizantini, di quelli cattolici e di quelli islamici. Le strane geometrie e le regole di un mondo luminoso dove la magia permeava l’intera società.

Un incontro sui secoli in cui la guerra, l’Amore, la Cavalleria e la Dama hanno dato un senso straordinario all’esistenza.

CLAUDIO LANZI

Claudio Lanzi è fondatore del Simmetria Institute Library Museum e di Simmetria Edizioni, autore e ingegnere.

Alle attività scientifiche ha affiancato una ricerca sulle scienze antiche, sia orientali che occidentali, con particolare riguardo al mondo dei ritmi, della musica, della scienza sacra e delle liturgie tradizionali. Ha studiato per decenni con alcuni maestri orientali e contemporaneamente con alcuni epigoni del pitagorismo occidentale tra cui il suo principale amico e maestro Adriano Graziotti.

Ha trascorso diversi periodi in Francia, a Parigi, Tours, Chartres, Amièns ecc. per lo studio delle geometrie di ascendenza cistercense e templare, per lo studio dei lavori del “compagnonnage”, delle iconologie e del bestiario cristiano d’ordine ermetico ed alchemico, per gli sviluppi cromatici dei rosoni e delle vetrate gotiche.

COSTI E METODI PAGAMENTO

***PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA***

L’erogazione liberale a sostegno delle attività della Fondazione è di 15 euro da versare preferibilmente online prima dell’evento.

INFO E PRENOTAZIONI

Domenica 13 novembre 2022 ore 17.30 – Simmetria Institute Library Museum – Fondazione Lanzi | Via Roma 95, 05012, Attigliano (TR) 0744 992104 | eventi@simmetriainstitute.com | www.simmetriainstitute.com/it

