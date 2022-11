Con il progetto “borghi sicuri” verifiche anche nella zona di valico Gosparini per la prevenzione dei furti e la sicurezza dei turisti

Perugia, 6 novembre 2022 – Sono proseguiti anche questo fine settimana i controlli della Polizia di Stato di Perugia che, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, ha rafforzato la propria presenza su tutto il territorio provinciale per prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti che, in questo periodo, hanno registrato una recrudescenza.

In particolare, nella giornata di ieri, il monitoraggio ha interessato il territorio comunale di Lisciano Niccone anche a seguito nell’incontro, che si è tenuto lo scorso 24 ottobre tra il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e l’Amministrazione comunale, nel corso del quale sono state analizzate le principali criticità e le caratteristiche del territorio al fine di poter meglio calibrare la presenza della Polizia di Stato per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità.

L’attività è stata preceduta da un’interlocuzione preliminare tra i rappresentanti della Polizia di Stato e del Comune di Lisciano Niccone, con il supporto del vertice della Polizia Locale. In questo modo sono stati individuati gli obiettivi più sensibili da monitorare, anche in considerazione degli aspetti geografici e territoriali che vedono la cittadina circondata da alcune frazioni limitrofe che si estendono nelle aree boschive vicine, garantendo, in tal modo, una maggiore efficacia all’azione di controllo e di deterrenza.

Il monitoraggio, coordinato dal Vicedirigente del Commissariato di Città di Castello, ha visto impegnato il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Umbertide che hanno pattugliato le aree del centro di Lisciano Niccone, estendendo capillarmente il monitoraggio anche alle zone residenziali più periferiche e di montagna.

Durante l’attività sono state 73 le persone identificate e 37 i veicoli monitorati nel corso dei vari posti di controllo effettuati.

L’attività ha consentito anche di effettuare delle verifiche presso i borghi di montagna e lungo il Valico Gosparini, luogo caratterizzato da un bellissimo panorama sul lago Trasimeno e, per questo motivo, località molto frequentata dai turisti, perlopiù residenti nel Nord Europa.

La presenza degli equipaggi nel centro cittadino è stata anche l’occasione per un contatto diretto con gli abitanti che hanno espresso agli agenti il loro apprezzamento per la presenza sul territorio.

