Il concerto è un viaggio attraverso colonne sonore indimenticabili di Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani

Perugia, 7 novembre 2022 – Il si e’ formato nel 2020 dall’incontro di quattro musicisti professionisti: un violinista, un fisarmonicista, un percussionista ed un chitarrista. Il concerto del Fidelio Ensemble e’ un viaggio attraverso colonne sonore indimenticabili di Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola piovani, brani tratti dalla musica d’autore italiana come Fabrizio De Andre’ o Paolo Conte ma anche autori internazionali come Sting, Simon and Garfunkel, Carlos Gardel e Astor Piazzolla. La Formazione del Fidelio Ensemble: Violino: Alessandro Golini, Fisarmonica: Sandro Paradisi, Percussioni: Juri Pecci, Chitarra: Paolo Batistini.

IL CURRICULUM DEGLI ARTISTI

ALESSANDRO GOLINI

Alessandro Golini nasce a Grosseto il 12 Aprile 1980. A nove anni si iscrive alla Scuola Comunale di Musica Grosseto, iniziando così una vera e completa preparazione pianistica, in primo tempo con la professoressa Bonizzella Meossi e successivamente con la professoressa Anna Ginanneschi. Al quarto anno di studio il direttore della scuola, notate in Alessandro spiccate doti ed orecchio musicale, consiglia di intraprendere lo studio del violino. Studia quindi con il prof. Massimo Gori e successivamente con il prof. Claudio Cavalieri. Arrivato quasi alla fine degli studi classici, comincia ad intraprendere parallelamente lo studio del jazz e dell’improvvisazione in genere. Nel 2004 frequenta la scuola “SIENA JAZZ”, seguendo i corsi del docente Roberto Nannetti, chitarrista di Sergio Caputo. Nel 2006 intraprende uno studio approfondito dell’improvvisazione con il violinista/pianista LUCA CIARLA (che vanta collaborazioni di prestigio con Marina Rei, Daniele Sepe, Maurizio Minardi, ecc.) Alessandro Golini collabora Attualmente con l’attrice Mariangela D’Abbraccio,(Attuale Protagonista di Un Posto al Sole) con la quale lavora da ormai 10 anni portando in numerosissimi teatri italiani svariati spettacoli come Anima Latina, Napoletana, con il quale si è esibito a casa Italia in occasione delle olimpiadi, e l’ultimo Teresa la Ladra il quale ha vinto il premio Persefone premiato su Rai1. Nel 2010 partecipa con il compositore Paolo Vivaldi alle musiche della Fiction “Tutta la Musica del Cuore ” trasmessa su Rai 1. Violinista Solista con GIANNI TOGNI per il quale ha inciso nei suoi ultimi Dischi “Il Bar del Mondo” 2015 e “Futuro Improvviso” 2019” Nel 2015 collabora con il grande Attore di teatro Giorgio Albertazzi, il quale assieme a Mariangela D’Abbraccio porta nei teatri Italiani uno spettacolo colorato di Tango: Borges/ Piazzolla. Violinista solista di MASSIMO RANIERI dal 2012 al 2016 in “SOGNO E SON DESTO”, partecipando alle tre edizioni di Rai1, e in tour in tutta Italia e all’estero.

SANDRO PARADISI

1992 – Diplomatosi al Conservatorio F.Morlacchi di Perugia ed al Cdmi di Ancona in fi- sarmonica classica, inizia un proprio percorso personale con orchestre folk e gruppi musicali che lo porteranno a suonare con l’Orchestra V. Borghesi di Cesena, Max Man- fredi, Lina Wertmüller (Auditorium parco della musica di Roma) 1997 – Laurea in legge con una tesi in “diritto dello spettacolo” alla facoltà di Giurisprudenza di Perugia dal 1994 – Insegna fisarmonica e piano moderno in varie scuole musicali umbre dal 1997 al 2009 – Fisarmonicista e tastierista del gruppo Altrocanto che si propone di svolgere un lavoro di ricerca e di diffusione della musica popolare e d’autore. Con gli Altrocanto apre i concerti degli Avion Travel, Tosca, Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, Orchestra di Piazza Vittorio e avvia una collaborazione con il direttore artistico e light designer Pepi Morgia tra il 1998 e il 2000 – Incide per il giornale il Manifesto e tre cd con il grup- po Altrocanto. Partecipa a numerosi festival e rassegne quali il Premio Città di Recanati (1998-1999), Festival della canzone popolare Romana (1998), Mostra del Cinema di Venezia (2002-2003), Concerto di Capodanno a San Remo (2005) Dal 2002 è responsa- bile dell’Ufficio contratti di Umbria Jazz Winter. Collabora altresì con l’attore Vanni De Lucia (Mittelfest 2004-2005),l’attore Mirko Revoyera , il giornalista Toni Capuozzo, Cie- lo Pessione Fabrizi (Caro Nonno-Omaggio ad Aldo Fabrizi – Rai2). Dal 2003 al 2005 col- labora con la Compagnia della Luna di Nicola Piovani e con la Compagnia Donati & Ole- sen e Mario Pirovano. Dal 2005 al 2006 è responsabile delle produzioni tearali del tea- tro Mancinelli di Orvieto. Dal 2007 è consulente artistico e organizzatore dell’Umbria Folk Festival Dal 2009 è fisarmonicista e tastierista in tournèe con Mimmo Epifani & Barbers Dal 2011 ha collaborato e condiviso i palchi con Ambrogio Sparagna, Fausto Mesolella (Avion Travel), Eugenio Bennato, Francesco Di Giacomo, Peppe Servillo, I- many, Judith Berard (Rai uno), Tonino Carotone, Alfio Antico, ha suonato nei piu’ im- portanti festival italiani quali Umbria Jazz, Carpino folk festival, Umbria Folk Festival, Notte della taranta, ed organizza e coordina l’Orchestra popolare giovanile italiana di- retta da Ambrogio Sparagna. Ha suonato in Belgio, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Azerbaijan.

JURI PECCI

Classe 1976, inizia lo studio della batteria a 12 anni perfezionandosi poi sotto la guida del Maestro Maurizio Dei Lazzaretti, Max Furian, Ellade Bandini e conseguendo il Compimento Superiore in Percussioni (5° anno) presso il “Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia”. Intraprende fin da giovanissimo un’intensa attività professionale che lo porta, appena ventenne, a collaborare con importanti trasmissioni televisive Rai, come membro dell’Orchestra del Maestro Juliano Cavicchi, accompagnando importanti artisti nazionali ed internazionali del calibro di Ute Lemper, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli. Parallelamente suona con alcuni artisti pop tra i quali Syria, Mino Reitano, Rita Forte. È inoltre fino al 2002 dimostratore e product&specialist per la EKOGROUP con la quale partecipa ad importanti appuntamenti fieristici (Francoforte, Rimini, Pordenone). È attualmente batterista in due importanti progetti che lo vedranno impegnato nella prossima stagione con date in tutta la penisola: “Gigi Cifarelli Group” e “Andrea Braido Pawer Trio” con Pippo Matino al basso. È inoltre impegnato anche in un personale progetto di recente fondazione, quello della MUSIC FARM PERUGIA studio di registrazione e associazione culturale volta alla promozione di eventi culturali, musicali e didattici.

Con alcuni progetti di musica originale, dei quali si occupa anche degli arrangiamenti, è presente ad importanti premi nazionali di musica d’autore: con Claudia Fofi (premio della critica Musicultura 2003, Premio Ciampi 2003) e Davide de Gregorio (primo premio assoluto Musicultura 2006). Batterista versatile capace di spaziare tra i diversi generi, ha suonato con differenti formazioni in molti club del territorio nazionale e partecipato a numerosi Festival jazz-blues: Young Jazz Festival, Gubbio Noborders, Umbria Jazz Winter, Tiferno Blues, Arcevia in Jazz, Tropea Blues, Todi Arte Festival. L’intensa attività live lo ha portato in questi anni a collaborare con nomi come Massimo Moriconi, Ricky Portera, Ellade Bandini. Costante negli anni è anche l’attività in studio di registrazione sia in veste di session-man sia per la realizzazione di colonne sonore, spot pubblicitari, sonorizzazioni di film e documentari. ATTIVITÀ DIDATTICA Particolarmente richiesto come didatta dello strumento, nel corso degli anni ha insegnato a più di 400 ragazzi lavorando in scuole private e comunali. Fra le tante ricordiamo: la MAP (Musical Accademy Perugia), “OFFICINA MUSICALE” e le scuole comunali di Fabriano, Bastia Umbra e Gualdo Tadino. Attualmente, come attività didattica prevalente, tiene corsi di perfezionamento e professionali presso MUSIC FARM.

PAOLO BATISTINI

All´età di 12 anni intraprende lo studio della chitarra classica sotto la guida del M° Fabio Montomoli.

Nel 1999 si dedica allo studio del genere moderno con il chitarrista follonichese Alberto “Sesi” Serravalle per poi continuare con il maestro Umberto Fiorentino presso la Percento musica di Roma.

Negli ultimi anni ha approfondito lo studio della chitarra acustica finger style, fingerpicking frequentando la Lizard Academy di Firenze per la quale ha anche registrato video e brani musicali.

Intraprende la sua attività suonando in varie formazioni musicali della provincia di Grosseto.

Dal 2001 inizia la collaborazione con la compagnia teatrale “Classic & Musical Entertainment” di Lamberto Stefanelli e Silvia Dolfi, che prosegue tutt’ora, tanto nelle produzioni live, quanto nella registrazione di colonne sonore e brani per Musical (Cleopatra, Talk Show, Soundtracks).

Nel 2004 incontra Lorenza Baudo con la quale ha continuato a collaborare in spettacoli di musica etnica e d´autore, registrando nel 2007 Vuelvo al Sur insieme al percussionista Giuliano Matozzi nel 2014 Stilelibero, entrambi live session. Con Lorenza Baudo ha all’attivo numerosi progetti, fra cui Mediterranea, Canto e Discanto, Tango Libre.

Dal 2006 suona nel gruppo Apocrifa Orchestra proponendo un tributo al grande F. De Andrè, dal 2013 porta avanti il progetto Epidemie de Mustache, con musicisti dell’area livornese.

Ha inoltre collaborato con Giacomo Rosetti, Simone Baldini Tosi, Andrea Gozzi, Sacha Naspini, Ellade Bandini, Alessandro Golini, Gianluca Casadei,

Ha suonato per Gray Cat Jazz Festival, Parco Centrale Musica Teatro Arti Visive, Festival Teatro delle Rocce (Onde e Rocce), Festival di Tango e Folklore argentino (Almatango), Fabbrica Europa – Musica per il Meyer, Solresol Festival, Petilia Festival, Maison Rouge ed in teatri di tutta Italia.

