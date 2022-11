Ampia soddisfazione dei volontari della Guardia Nazionale Ambientale per gli amici a 4 zampe



TERNI, 13 novembre 2022 – Nella giornata di ieri presso il Centro Commerciale Cospea Village di Terni si è svolta la raccolta alimentari a favore degli amici a quattro zampe del canile (Oasi di Brenda) e del gattile (Gatti in Vetrina ), dove il personale volontario dell’Ente si è prodigato per l’intera giornata alla sensibilizzazione verso questo grande tema, troppo spesso ignorato. Molto bene – si legge in una nota della Presidenza dell’ ente – per la raccolta alimentare e di beni prima necessità che ha visto molti cittadini contribuire all’evento promosso dalla Guardia Nazionale Ambientale per dare un aiuto concreto verso i tanti amici a 4 zampe del canile ‘Oasi di Brenda’ e del gattile ‘Gatti in Vetrina’.

Con molta soddisfazione ringraziamo tutti i cittadini grazie ai quali si è potuto raccogliere un quantitativo molto consistente (oltre 2.000 kg.) di cibo ed altri aiuti. Fondamentale è stato il supporto della Direzione del centro Commerciale Cospea Village Terni – prosegue nella nota il Presidente Alberto Raggi – al quale va il nostro più sentito grazie anche a nome dei nostri amici del canile e gattile. Un sentito ringraziamento va alla splendida propulsione fornita dal personale volontario presente per tutta la giornata di ieri ed a tutti coloro che, con grandissimo cuore, hanno scelto di donare un pasto ed un aiuto ad animali, prima abbandonati, ora in affidamento presso canili e gattili ed in attesa di adozione.

Come annunciato le donne ed uomini della Guardia Nazionale Ambientale provvederanno nei prossimi giorni a consegnare tutto il raccolto presso il canile ‘Oasi di Brenda’ e gattile ‘Gatti in Vetrina’. La Presidenza della Guardia Nazionale Ambientale annuncia che ci saranno altre iniziative che verranno intraprese a tutela degli animali, volendo sensibilizzare e incentivare, con qualsiasi mezzo, il tema delle adozioni presso canili e gattili . La Guardia Nazionale Ambientale – conclude Alberto Raggi nella nota -ringrazia tutti i cittadini che numerosi hanno partecipato mostrando la loro vicinanza a favore dei cani e gatti sempre più presenti nelle case delle famiglie – senza questa splendida manifestazione di solidarietà non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato così importante.

