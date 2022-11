Domani sera, mercoledì 16 novembre alle ore 21, l’incontro al Complesso Monumentale di San Nicolò

Spoleto, 15 novembre 2022 – Inizieranno entro la prima metà di dicembre i lavori in piazza della Vittoria che consentiranno la realizzazione di una rotatoria e il miglioramento e l’ampliamento dei percorsi pedonali.

Con l’intervento, insieme ad aree pedonali più ampie ed un sistema di illuminazione pubblica che garantirà un maggiore risparmio energetico, è previsto anche un nuovo schema di circolazione con la rotatoria in piazza della Vittoria, la pedonalizzazione del primo arco di accesso in piazza Garibaldi ed il passaggio delle auto consentito solo attraverso il secondo arco.

In vista dell’apertura del cantiere, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico con i commercianti per condividere le tempistiche degli interventi e le modifiche alla circolazione che entreranno in vigore prima del periodo natalizio.

L’incontro, a cui parteciperanno il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Manuela Albertella, il Comandante della Polizia Municipale Massimo Coccetta, il dirigente Francesco Zepparelli ed i tecnici del Comune di Spoleto, si terrà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 al Complesso Monumentale di San Nicolò.

(0)