Sanzionato dalla Polizia per ubriachezza molesta e possesso di sostanze stupefacenti

Perugia, 17 novembre 2022 – Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un centro commerciale del capoluogo per la presenza di un uomo – successivamente identificato come cittadino straniero, classe 1991, con diversi precedenti di polizia – che, in palese stato di ebbrezza, stava importunando i passanti.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato il 31enne che, fin da subito, ha mostrato evidenti segni di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo, intento ad urlare e ad intimidire le persone presenti con una bottiglia di vetro, è stato avvicinato dai poliziotti che lo hanno sottoposto a controllo con esito positivo.

Infatti, all’interno di un pacchetto di sigarette, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di cellophane termosaldato. Da un successivo controllo degli operatori della Polizia Scientifica è risultato contenere della sostanza stupefacente. L’uomo, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Per questi motivi, dopo averlo accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di rito, il 31enne è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti – ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990 – e per ubriachezza molesta.

Successivamente, è stato messo nella disponibilità dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio del procedimento finalizzato a rendere effettiva la sua espulsione dallo Stato.

