Foligno, 18 novembre 2022 – “Foligno è un centro della moda e della eleganza in Umbria ed è importante far conoscere questa realtà collegandola anche ad eventi culturali”. Così Michaela Candolfo, stilista e organizzatrice dell’evento “Winter Fashion Day”, ha spiegato il senso dell’iniziativa, in programma domenica 20 novembre, alle 16,30, all’Auditorium Santa Caterina.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Foligno e dall’ Ente Autonomo Giostra della Quintana e fa conoscere l’attività dell’associazione di volontariato ‘Donne Insieme’.

“L’evento avrà il fine di convogliare imprenditori, esperti, ricercatori, artigiani e stilisti nel campo della moda, presenti nel territorio umbro e non solo, in una manifestazione che alternerà momenti di moda a momenti di arte e spettacolo – ha proseguito Candolfo.

Il tema portante di questa edizione sarà “I Colori delle Emozioni” e ogni collezione giocherà con le simbologie e le emozioni legate ai colori dei capi che porterà in passerella”.

Aprirà la sfilata il maestro Michele Picchiarelli, campione nazionale di ballo latino/americano che si esibirà con Fabiola Bartocci.

Alessandra Ceciarelli, soprano, canterà un brano di Ennio Moricone. Interverranno l’attrice Emanuela Mari e i cantanti Cristiano Longobardo e Iris Toro.

Questa edizione vedrà la partecipazione dell’Istituto Professionale “Orfini” di Foligno – sezione moda, le cui allieve parteciperanno alla sfilata con le loro creazioni.

La sfilata sarà presentata da Ambra Cenci.

