Perugia, 19 novembre 2022 – Schianto sul raccordo autostradale tra Magione e Mantignana: un camionista di 53 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale in codice rosso. L’uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tratto dove sono in corso i lavori Anas. I veicoli marciano in entrambi i sensi di marcia su un’unica carreggiata. A seguito del sinistro, il raccordo è rimasto chiuso al traffico in ambo le direzioni per quasi un’ora. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Perugia con l’autogrù.

(1)