Cascia, 19 novwembre 2022 – Stava scendendo lungo la scalinata dello scoglio di Santa Rita a Roccaporena di Cascia, quansdo per un attimo di disattenzione o forse per un malore ha perseo l’equilibrio edcè caduta. La dopnna, 63 anni di Lecce, ha accusato forti dolori alla caviglia tanto da non piter più apopoggiare il piede. Per trasferirla fino all’ambulanza sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia. I Pompieri l’hanno portata a terra con l’apposita barella che è usata per i soccorsi in montagna. Dopo essere stata stabilizzata la pellegrina è stata trasferita all’opedale di Spoleto.

(1)