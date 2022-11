Ad Assisi appuntamento con Alessandra Comparozzi e “L’infanzia per davvero nella letteratura per bambini e bambine”

Assisi, 23 novembre 2022 – Un doppio appuntamento a chiudere il 2022 di Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania fino al prossimo 30 giugno e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Il 5 e il 12 dicembre alle 17 a prendere il via al Digipass di Assisi sarà “L’infanzia per davvero nella letteratura per bambini e bambine”, seminario di orientamento e approfondimento bibliografico della migliore letteratura per l’infanzia a cura di Alessandra Comparozzi (presidente Birba).

Un percorso di due incontri per esplorare la migliore letteratura per l’infanzia rivolta all’età della primaria, in cui saranno forniti strumenti di orientamento e di scelta nel vasto mercato editoriale. Il mistero della natura e il mondo interiore dei bambini sono i fili conduttori dei due appuntamenti, nel corso dei quali sarà presentata una accurata selezione di titoli che spaziano dalla poesia ai libri di divulgazione, dalla narrativa ai silent book, dal fumetto agli albi illustrati. Una preziosa occasione per perdersi nel bosco delle storie che raccontano l’infanzia in modo autentico e concedersi la possibilità di incontri nuovi e inaspettati in cui sarà sorprendente ritrovarsi.

Prossimo appuntamento il 20 gennaio con Giuliana Riunno e Gaia Cianfanelli dell’associazione Start Ac.

Tutti i dettagli, modalità di iscrizione e il programma completo degli eventi tra Umbria e Sicilia sul sito www.voceverso.it

