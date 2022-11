Gualdo Tadino, 25 novembre 2022 – Al via, come da tradizione, la campagna di macellazione dei suini a domicilio per uso familiare che, in accordo con la Regione Umbria, partirà il primo dicembre 2022 e terminerà il 31 gennaio 2023. Il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Usl Umbria 1 sarà a disposizione degli utenti per consentire lo svolgimento regolare delle pratiche.

La macellazione è consentita a condizione che i suini vengano abbattuti previo stordimento sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, evitando agli animali dolore, ansia e sofferenza inutili, conformemente a quanto previsto del Reg. CE n. 1099/09. Che i visceri (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sottoposti a visita sanitaria. Che dal 1 gennaio 2023 vengano pagati i diritti per la tariffa forfettaria comprensiva della visita sanitaria, delle eventuali spese di viaggio e della ricerca per Trichinella spp (conosciuta comunemente come Trichinellosi), pari a 17,40 euro del primo animale e tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo 7,44 euro. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso i Cup abilitati (codice di pagamento H.6) con causale “Campagna di macellazione suini per uso familiare 2022/2023” o tramite bollettino premarcato EOL.

Le sedi individuate per la visita veterinaria, con i relativi giorni ed orari, sono le seguenti.

Centro di macellazione – Ponte San Giovanni Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 09:30 – 10:30

(Via Simonucci,14)

Ex Mattatoio di Bastia Umbra Lunedì – Venerdì ore 09:00 – 09:30

(Piazza Moncada)

Mattatoio pubblico di Marsciano Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 08:00 – 10:00

(Via del Mattatoio)

Mattatoio comunale di Massa Martana Lunedì ore 09:00 – 10:00

(via D. Alighieri,8)

Laboratorio dei Servizi Veterinari – Panicale Lunedì – Venerdì ore 08:30 – 09:30

(Piazza del Mercato, 2)

Ambulatorio veterinario c/o canile Lunedì – Venerdì ore 08:30 – 10:00

(loc. Mezzavia Lerchi – C. Castello)

Mattatoio comunale di Gubbio Lunedì- Venerdì ore 08:00 – 09:00

Mattatoio comunale di Umbertide Lunedì- Giovedì – Venerdì ore 08:30 – 10:00

Mattatoio comunale di Gualdo Tadino Lunedì- Giovedì ore 08:30 – 09:30

Il Medico Veterinario rifiuterà la visita qualora risultasse mancante anche uno solo dei visceri sopra elencati. Le carni dei suini potranno essere lavorate solo dopo la visita veterinaria e non dovranno essere comunque consumate prima delle 24 h da detta visita (48 h se il giorno seguente è festivo) onde consentire l’effettuazione degli esami per la ricerca di Trichinella spp. c/o l’IZS dell’Umbria e delle Marche; al momento della visita dovrà essere esibita la ricevuta del versamento effettuato.

Si ricorda che la macellazione di suini privati senza i previsti controlli sanitari è perseguibile

(2)