Domenica 4 dicembre, ore 10.30 | Cinéma Sala Pegasus

Spoleto, 25 novembre 2022 – A distanza di tre anni torniamo di nuovo in presenza per ricordare la Giornata dei diritti dei bambini e delle bambine.

Il Comune di Spoleto, in collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio, ha organizzato la proiezione del film di animazione “Principi e Principesse”, diretto da M. Ocelot. Una storia per viaggiare nel tempo e nello spazio accompagnati dalla fervida fantasia dei due ragazzi protagonisti del lungometraggio.

Prima della proiezione, che si terrà alle ore 11.00, è in programma l’appuntamento “Colazione al Cinéma”.

“Tornare a vivere insieme ai più piccoli questa Giornata è l’occasione per ricordare il valore dei diritti fondamentali dei bambini – sono state le parole dell’assessore Luigina Renzi – Pensiamo al diritto al gioco, che garantisce loro il diritto a divertirsi e a vivere serenamente la fanciullezza, o al diritto al tempo libero e il diritto alle attività ricreative insieme alla famiglia. Trasmettere il valore di questo messaggio attraverso un linguaggio adatto ai bambini e apprezzato dagli adulti ci è sembrato il miglior modo per tornare ad organizzare in presenza questa iniziativa“.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni e ridotto per gli adulti.

(1)