Parcheggio gratuito per il periodo natalizio. Per animare il centro storico 50 eventi in programma

Todi, 25 novembre 2022 – Parcheggio gratuito a Todi per tutto il periodo delle prossime festività natalizie. A partire dal mese di dicembre e fino a domenica 8 gennaio 2023, il sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi anche infrasettimanali, in pratica per una ventina di giorni in tutto, la sosta a Porta Orvietana, collegata al centro storico con il sistema di risalita meccanizzata, sarà totalmente gratuita.

Il provvedimento, che sarà deliberato nella prossima seduta della Giunta, verrà assunto per favorire la frequentazione del centro storico da parte di residenti e turisti, con conseguenti ricadute positive dal punto di vista socio-culturale ed anche economico-commerciale. Nella stessa seduta, l’Amministrazione comunale ufficializzerà il programma degli eventi promossi per il periodo natalizio.

“Si tratta di ben 50 diverse iniziative – anticipa l’assessore alla cultura Alessia Marta – che punteggeranno e animeranno in pratica l’intero periodo, con mercatini, mostre, presentazione di libri, concerti, spettacoli teatrali e laboratori per bambini, con un’offerta variegata e rivolta a tutta la famiglia”.

La sosta gratuita, iniziativa assunta per la prima volta a Todi, non sarà legata all’effettuazione di acquisti nè alla visita a musei o alla partecipazione alle manifestazioni. “Con questa decisione – spiega il Sindaco Antonino Ruggiano – intendiamo dare un segnale concreto per la rivitalizzazione del centro storico in relazione alle problematiche legate alla mobilità. Auspichiamo anzi che l’opportunità offerta possa portare ad apprezzare stabilmente un numero sempre crescente di tuderti all’utilizzo di un parcheggio posto ad appena due minuti dalla piazza e che diventerà ancor più strategico con la realizzazione del nuovo ascensore, la cui stazione di arrivo sarà ugualmente quella dei giardini pubblici”.

