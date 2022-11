Spoleto, 28 novembre 2022 – Ieri sera, dopo che la sua auto aveva registrato un’avaria del motore iniziando a perdere potenza, si era fermata a margine della carreggiata, lungo la Statale 3 Flaminia. La donna in difficoltà era stata notata da un automobilista che, preoccupato per la sicurezza della conducente e degli altri automobilisti in transito, aveva allertato la Sala Operativa della Polizia di Stato che aveva provveduto ad inviare immediatamente una pattuglia del Commissariato di Spoleto sul posto.

Dopo aver segnalato il veicolo e rallentato il traffico, gli agenti hanno rassicurato la donna provvedendo poi a richiedere l’intervento del soccorso stradale.

Una volta recuperato il veicolo e ripristinata la viabilità, gli agenti sono stati avvicinati dalla donna – una cittadina italiana, classe 1977 – la quale, visibilmente preoccupata, ha riferito che, non potendo raggiungere la destinazione nelle Marche, avendo anche scarse liquidità, non sapeva dove poter trascorrere la notte.

Gli operatori, a quel punto, dopo averla tranquillizzata, si sono immediatamente adoperati per trovare una struttura che potesse ospitarla.

Al termine della disavventura, la donna ha ringraziato i due agenti della Polizia di Stato per la grande professionalità e l’umanità dimostrata.

