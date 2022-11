Perugia, 29 novembre 2022 – Torna il Grifoncello d’oro in un volume con immagini, foto, testimonianze. L’idea di Gino Goti e Lino Musio, titolari dell’Associazione Artistica Umbra aderente all’ENAL negli anni 1969-1972, si sta concretizzando dopo aver ritrovato negli archivi di Astravideo “faldoni” di documenti, album di fotografie, raccoglitori con tutti gli articoli della stampa locale: La Nazione, il Messaggero, Il Tempo, la RAI con il corriere dell’Umbria.

La manifestazione canora si disputava nel mese di settembre in concomitanza, tra l’altro, con la Sagra Musicale Umbra, ebbene i giornali dedicavano al ”Grifoncello” anche articoli di nove colonne con i resoconti delle eliminatorie, le storie dei giovani provenienti da diverse zone dell’Umbria e da altre regioni, con ampi spazi dedicati agli ospiti d’onore: Silvio Gigli, Ric&Gian, Corrado Mantoni.

Ebbene dal primo annuncio apparso sui giornali e sui social sono giunti agli organizzatori e direttamente anche alla Segreteria del concorso facente capo alla Gioielleria Chioccoloni in corso Cavour attestati di interesse e di incoraggiamento e soddisfazione anche e soprattutto da ex partecipanti che ancora sono sulla “breccia” con le loro voci: Eraldo Rossi, Antonella Falteri, Natascia Mancini. Questi tre, ma anche altri, dopo il Grifoncello hanno partecipato anche al Festival di Castrocaro e ad altre ribalte nazionali e internazionali. “Perché oltre al libro e alla sua presentazione in un teatro o in altra sede istituzionale non ci possiamo esibire con la canzone presentata al Grifoncello e con il nostro attuale repertorio” ci hanno detto Eraldo e Natascia.

E’ stata un’idea subito approvata e accettata, anche se era previsto di arricchire la serata con la proiezione di un video girato, allora, in pellicola 16 millimetri e con l’ascolto della registrazione delle esibizioni ancora perfettamente conservate. Quindi sintonia perfetta tra gli organizzatori, la segreteria e gli aspiranti cantanti che del Grifoncello hanno un piacevole e indimenticabile ricordo.

