Città di Castello, 30 novembre 2022 – Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, che al fine di contrastare i delitti contro il patrimonio, nella serata di martedì hanno intensificato le attività eseguendo un servizio a largo raggio, che ha interessato Città di Castello fino ed il confine nord fino a San Giustino.

L’attività coordinata dalla Compagnia di Città di Castello, che ha visto in campo pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina e Pietralunga, ha previsto una meticolosa vigilanza su un’area ove nei giorni scorsi era stata notata la presenza di persone e mezzi sospetti.

Il bilancio della serata, oltre a qualche sanzione per violazioni al codice della strada per condotte di guida pericolose quali l’uso del cellulare alla guida ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, comportamenti che spesso determinano concreto pericolo per gli utenti della strada, ha visto circa 40 mezzi ed oltre 60 persone controllate e svariate perquisizioni.

