Con Gianluca Briccolani venerdi’ 2 dicembre al Barton Park di Perugia

Perugia, 30 novembre 2022 – Venerdì 2 dicembre ore 18,00, presso il Barton Park di Perugia, il Gruppo Regionale CAI Umbria presenta “SULLE ALPI APUANE, PER LE ALPI APUANE con Gianluca Briccolani – Tra luci e ombre, film girato durante il 1° trekking consapevole, gemellaggio escursionistico tra la Sezione CAI di Città di Castello e l’organizzazione di volontariato Apuane Libere”.

Gianluca Briccolani è fondatore e presidente dell’Associazione di volontariato “APUANE LIBERE”. L’Associazione nasce per salvaguardare, tutelare e difendere questo territorio-patrimonio unico, per le sue specificità ambientali, ma anche patrimonio a rischio a causa delle devastazioni causate dalle attività estrattive che hanno comportato gravi danni ambientali e paesaggistici. Parco Regionale dal 1985 e dal 2012 entra a far parte della rete dei Geoparchi mondiali UNESCO, ma, nonostante ciò, a causa delle attività estrattive, le Alpi Apuane hanno subito una grave modificazione morfologica paragonabile a quella avvenuta in un’era geologica: per ogni tonnellata di marmo in blocchi ottenuta si distruggono dieci tonnellate di montagna lasciando un territorio distrutto e fortemente contaminato: siti abbandonati con la velenosa presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto di pneumatici, caterpillar, intere cisterne con derivati dal petrolio, materiali plastici, ferrosi e addirittura eternit.

Le Alpi Apuane conosciute nel mondo come “il giardino d’Europa”, per gli abitanti di questo territorio sono semplicemente “le montagne che scompaiono”. Apuane Libere fa presente che oltre al marmo, infatti, le Alpi Apuane ospitano un habitat speciale che sta a poco a poco scomparendo. Data la loro posizione in una fascia climatica di “confine”, sono la dimora di meraviglie floristiche e faunistiche uniche nel loro genere. Sono presenti esclusivamente in questa zona circoscritta specie animali o vegetali, come i relitti floristici di origine artico-alpina (Geranio argentino, Camedrio alpino, Ormino dei Pirenei, Linaria alpina) e i relitti termofili (Felce osmunda regalis e Euphorbia dendroides).

In più, l’elevata piovosità della zona ha fatto sì che le Alpi Apuane diventassero il serbatoio idrico più importante di tutta la Toscana. Adesso però, per colpa delle polveri di taglio dei marmi (la marmettola) delle cave a monte e dei residui d’olio delle macchine da taglio, le acque si tingono di bianco e l’inquinamento idrico arriva fino nei torrenti. Nel film la sintesi di questo 1° trekking consapevole e le luci e le ombre che il trekking ha rivelato grazie a Gianluca Briccolani, conoscitore profondo e appassionato difensore di questo territorio speciale e unico al mondo.

