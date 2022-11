Gli appuntamenti musicali gratuiti a San Marco, Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino

Venerdì 2 dicembre – ore 21:00 San Marco – Sala Van Marle, Strada del Cimitero S. Marco, 2

Fondazione Perugia Musica Classica – Amici della Musica Perugia

Quintetto d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia

Azusa Onishi, violino; Iku Uejima, violino; Franco Gonzalez Bertolino, viola; Gianluca Pirisi, violoncello; Alessandro Schillaci, contrabbasso

Musiche di: Gioachino Rossini: Sonata a quattro n. 1 in sol maggiore Moderato – Andantino – Allegro Benjamin Britten: Simple Symphony op. 4 Boisterous Bourrée – Playful Pizzicato – Sentimental Sarabande – Frolicsome Finale Béla Bartók: Romanian Folk Dances (versione per quintetto d’archi) Danza del bastone – Danza della fascia – Danza sul posto – Danza del coro – Polka rumena – Danza veloce.

Sabato 3 dicembre – ore 21:00 Colombella, Teatro Lucio Bonucci, Via delle Marche

Fondazione Perugia Musica Classica – Amici della Musica Perugia

Quintetto di Ottoni e Percussioni dell’Orchestra da Camera di Perugia

Mirco Rubegni, tromba; Daniele Cantafio, Stefano Olevano, corno; Andrea Falsini, trombone; Niccolò Perferi, bassotuba; Leonardo Ramadori, percussioni

Musiche di: Geoges Bizet & Giuseppe Verdi: “Ottoni”, opera e fantasia Claude Debussy: “Golliwogg’s Cake Walk” Kurt Weill: “Meckie Messer” Scott Joplin: “Pleasant Moments” (Ragtime Waltz) Glenn Miller: “Moonlight Serenade” Henry Mancini: “The Pink Panther” Trad. Messicano: Mexican Folk Song Manuel Penélla: Marcia spagnola (da “El gato montes”)

Venerdì 9 dicembre – ore 21:00 Montelaguardia, CVA di Montelaguardia

Fondazione Perugia Musica Classica – Amici della Musica Perugia

Quartetto di Percussioni “Tetraktis”

Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri

Musiche: Trad./Tetraktis: Tetraktis March J.S. Bach: Preludio BWV 846 Gianni Maestrucci: “Body Cha Cha” Alice Gomez: “Rainbows” (Raindrops, The Flood, Rainbows) Alessandro Annunziata: Ritual Giovanni Sollima: Millennium Bug Suite: III, II, I Gioachino Rossini: “L’italiana in Algeri”, Ouverture Trad.: Samba Reggae

Domenica 11 dicembre – ore 21:00 Ponte Felcino, Sala Guelpa, Via Puccini, 86

Fondazione Perugia Musica Classica – Amici della Musica Perugia

Quintetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia

Francesca Sofia Presentini, flauto; Simone Frondini, oboe; Francesco Zarba, clarinetto; Stefano Olevano, corno; Luca Franceschelli, fagotto

Musiche di: W.A. Mozart: Divertimento in si bemolle maggiore K. 270; “Non più andrai farfallone” (arr. L. Franceschelli); “Là ci darem la mano” (arr. L. Franceschelli); Aria della Regina della Notte (arr. L. Franceschelli); Johann Strauss Jr: “Im Krapfenwald’l”, Polka française op. 336; Terence Greaves: “Beethoven’s Fifth Bossa Nova”; Ennio Morricone: C’era una volta il West (arr. L. Franceschelli); Ryuichi Sakamoto: “Merry Christmas, Mr. Lawrence” (arr. L. Franceschelli); Enoch Sontonga: “Nkosi Sikelel’ iAfrika”

Per informazioni: tel. 075.5722271 – 338. 8668820

