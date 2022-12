Perugia, 1 dicembre 2022 – Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022- Oscar dell’Innovazione come Innovation Government per i risultati raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico, digitale e innovativo dei territori e delle imprese del Centro-Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei prossimi anni”.

