Terni, 1 dicembre 2022 – Aveva 34anni ed ha trovato orribile morte lungo la strada statale 675 Umbro Laziale in direzione Orte. Era appena scesa dal suo furgone per controllare un guasto al mezzo, quando il veicolo è stato tramponato e l’uomo violentemente travolto dal mezzo stesso e sbalzato sulla corsia di marcia, dove è stato travolto da un’auto in transito.

La vittima era residente nel Viterbese. L’inciente ieri pomeriggio Il traffico è rimasto a lungo paralizzato per consentire alla Polizia i rilievi e ai Vigili del Fuoco la rimozione dei mezzi. Sul posto anche l’Anas che si è occupata della gestione del traffico.

